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11.04.2025, 14:13

Что ждёт тенге: глава Нацбанка развеял слухи о возможной девальвации

Новости Казахстана 0 377

11 апреля председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал возможность девальвации тенге. По его словам, несмотря на текущую волатильность, оснований для паники нет, а резкий скачок курса в условиях текущей политики исключён.

Фото: архив пресс-службы НБРК
Фото: архив пресс-службы НБРК

Девальвации в классическом понимании не будет

Сулейменов подчеркнул, что в условиях инфляционного таргетирования и свободно плавающего курса резкая одномоментная девальвация невозможна.

«Та ситуация, когда курс накапливается, а потом внезапно "прыгает" на десятки процентов, исключена. Курс тенге меняется постепенно, реагируя как на внутренние, так и на внешние экономические факторы», — заявил он.

Основные факторы давления — нефть и импорт

По словам главы Нацбанка, ключевое влияние на курс оказывает внешняя конъюнктура — в первую очередь, цена на нефть и другие экспортные товары. Падение стоимости нефти ослабляет экспортные возможности страны, снижает поступления валюты и оказывает давление на курс тенге.

Однако при стабильных ценах на сырьё и одновременном снижении импорта Казахстан может рассчитывать на относительное равновесие курса.

«Никто в мире сегодня не способен с точностью спрогнозировать, что произойдёт на глобальных рынках. Слишком много неопределённостей», — добавил Сулейменов.

Готовятся альтернативные сценарии

Нацбанк совместно с правительством разрабатывает различные сценарии макроэкономического развития. Работа ведётся с учётом поступающей информации от ключевых международных игроков, включая США.

«Мы постоянно пересматриваем и уточняем наши прогнозы. Сейчас специалисты из Министерства национальной экономики и наши аналитики работают над моделями. Оснований для паники нет. Экономический рост и состояние государственных финансов соответствуют прогнозам», — сообщил Сулейменов.

Мировая неопределённость требует жёсткой денежной политики

На фоне глобального экономического охлаждения и признаков деглобализации, Казахстану необходимо удерживать инфляцию под контролем.

«Риски рецессии в мире растут. Это требует от нас продолжения умеренно жёсткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к цели в 5%», — подчеркнул глава Нацбанка.

Сулейменов также упомянул о дополнительных мерах, которые призваны усилить эффект базовой ставки. В их числе — зеркалирование операций с золотовалютными резервами, внедрение секторального кодекса бюджетной классификации и изменения в механизме минимальных резервных требований.

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