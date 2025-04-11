За лучшей зарплатой: где работают более 100 тысяч казахстанцев за границей

С начала 2025 года более 12 тысяч граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили возможность жить и работать в Казахстане. Редакция LS узнала, в каких регионах и сферах они чаще всего трудоустраиваются, сообщает Lada.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с января выдано 19,2 тыс. разрешений на временное проживание для граждан ЕАЭС. Из них:
12,3 тыс. человек указали целью пребывания трудоустройство;
10,3 тыс. разрешений получили граждане России;
1,5 тыс. – граждане Кыргызстана;
317 – белорусы;
265 – граждане Армении.
Наибольшее число трудовых мигрантов из ЕАЭС сосредоточено в крупных городах и развитых регионах страны:
Алматы – 6,9 тыс. человек;
Астана – 2,5 тыс.;
Костанайская область – 1,1 тыс.;
Северо-Казахстанская область – 1 тыс.
Иностранцы в Казахстане в основном заняты в приоритетных для страны отраслях. Среди них:
Финансовый и страховой сектора;
Консалтинг;
Информационные технологии;
Логистика и транспорт.
Большинство специалистов имеют узкий профессиональный профиль и обладают квалификацией, востребованной на рынке труда.
По состоянию на 1 марта 2025 года в странах ЕАЭС трудоустроено 102,8 тыс. граждан Казахстана. Из них:
101,6 тыс. работают в России;
920 – в Кыргызстане;
260 – в Беларуси;
2 специалиста – в Армении.
Согласно данным Министерства внутренних дел, на 1 марта этого года 4,8 тыс. иностранцев получили разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Из них:
2,4 тыс. – этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину.
Наиболее часто такие разрешения получали граждане следующих стран:
Узбекистан – 2,5 тыс. человек;
Россия – 994;
Китай – 310;
Кыргызстан – 223;
Монголия – 199;
Туркменистан – 110.
Кроме граждан ЕАЭС, с начала года выдано 123,2 тыс. разрешений на временное проживание в Казахстане с целью трудоустройства — это включает мигрантов из других стран, не входящих в Союз.
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