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11.04.2025, 14:29

За лучшей зарплатой: где работают более 100 тысяч казахстанцев за границей

Новости Казахстана 0 454

С начала 2025 года более 12 тысяч граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили возможность жить и работать в Казахстане. Редакция LS узнала, в каких регионах и сферах они чаще всего трудоустраиваются, сообщает Lada.kz

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Сколько иностранцев приехали работать в Казахстан

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с января выдано 19,2 тыс. разрешений на временное проживание для граждан ЕАЭС. Из них:

  • 12,3 тыс. человек указали целью пребывания трудоустройство;

  • 10,3 тыс. разрешений получили граждане России;

  • 1,5 тыс. – граждане Кыргызстана;

  • 317 – белорусы;

  • 265 – граждане Армении.

В каких регионах Казахстана работают иностранцы

Наибольшее число трудовых мигрантов из ЕАЭС сосредоточено в крупных городах и развитых регионах страны:

  • Алматы – 6,9 тыс. человек;

  • Астана – 2,5 тыс.;

  • Костанайская область – 1,1 тыс.;

  • Северо-Казахстанская область – 1 тыс.

Востребованные профессии

Иностранцы в Казахстане в основном заняты в приоритетных для страны отраслях. Среди них:

  • Финансовый и страховой сектора;

  • Консалтинг;

  • Информационные технологии;

  • Логистика и транспорт.

Большинство специалистов имеют узкий профессиональный профиль и обладают квалификацией, востребованной на рынке труда.

Казахстанцы за рубежом

По состоянию на 1 марта 2025 года в странах ЕАЭС трудоустроено 102,8 тыс. граждан Казахстана. Из них:

  • 101,6 тыс. работают в России;

  • 920 – в Кыргызстане;

  • 260 – в Беларуси;

  • 2 специалиста – в Армении.

Кто получает постоянное проживание в Казахстане

Согласно данным Министерства внутренних дел, на 1 марта этого года 4,8 тыс. иностранцев получили разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Из них:

  • 2,4 тыс. – этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину.

Наиболее часто такие разрешения получали граждане следующих стран:

  • Узбекистан – 2,5 тыс. человек;

  • Россия – 994;

  • Китай – 310;

  • Кыргызстан – 223;

  • Монголия – 199;

  • Туркменистан – 110.

Общий поток трудовых мигрантов

Кроме граждан ЕАЭС, с начала года выдано 123,2 тыс. разрешений на временное проживание в Казахстане с целью трудоустройства — это включает мигрантов из других стран, не входящих в Союз.

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