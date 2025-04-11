За лучшей зарплатой: где работают более 100 тысяч казахстанцев за границей

С начала 2025 года более 12 тысяч граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили возможность жить и работать в Казахстане. Редакция LS узнала, в каких регионах и сферах они чаще всего трудоустраиваются, сообщает Lada.kz

Фото: dzen.ru

Сколько иностранцев приехали работать в Казахстан

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с января выдано 19,2 тыс. разрешений на временное проживание для граждан ЕАЭС. Из них:

12,3 тыс. человек указали целью пребывания трудоустройство;

10,3 тыс. разрешений получили граждане России;

1,5 тыс. – граждане Кыргызстана;

317 – белорусы;

265 – граждане Армении.

В каких регионах Казахстана работают иностранцы

Наибольшее число трудовых мигрантов из ЕАЭС сосредоточено в крупных городах и развитых регионах страны:

Алматы – 6,9 тыс. человек;

Астана – 2,5 тыс.;

Костанайская область – 1,1 тыс.;

Северо-Казахстанская область – 1 тыс.

Востребованные профессии

Иностранцы в Казахстане в основном заняты в приоритетных для страны отраслях. Среди них:

Финансовый и страховой сектора;

Консалтинг;

Информационные технологии;

Логистика и транспорт.

Большинство специалистов имеют узкий профессиональный профиль и обладают квалификацией, востребованной на рынке труда.

Казахстанцы за рубежом

По состоянию на 1 марта 2025 года в странах ЕАЭС трудоустроено 102,8 тыс. граждан Казахстана. Из них:

101,6 тыс. работают в России;

920 – в Кыргызстане;

260 – в Беларуси;

2 специалиста – в Армении.

Кто получает постоянное проживание в Казахстане

Согласно данным Министерства внутренних дел, на 1 марта этого года 4,8 тыс. иностранцев получили разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Из них:

2,4 тыс. – этнические казахи, вернувшиеся на историческую родину.

Наиболее часто такие разрешения получали граждане следующих стран:

Узбекистан – 2,5 тыс. человек;

Россия – 994;

Китай – 310;

Кыргызстан – 223;

Монголия – 199;

Туркменистан – 110.

Общий поток трудовых мигрантов

Кроме граждан ЕАЭС, с начала года выдано 123,2 тыс. разрешений на временное проживание в Казахстане с целью трудоустройства — это включает мигрантов из других стран, не входящих в Союз.