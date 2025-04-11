Выплаты детям из Нацфонда: что изменится из-за падения цен на нефть

Падение мировых цен на нефть вызывает обеспокоенность среди граждан, особенно в контексте доходов Национального фонда и связанных с ним выплат. Однако, как заверил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 апреля 2025 года, колебания курса тенге никак не влияют на доходы детей по программе «Нацфонд – детям», сообщает Lada.kz

Фото: en.yna.co.kr

Начисления по программе «Нацфонд – детям» сохраняются в долларах

Он пояснил, что 50% от инвестиционного дохода Нацфонда направляется на индивидуальные накопительные счета детей. Все эти средства аккумулируются в долларах США, а не в тенге.

«Когда ребёнок достигает 18 лет и подаёт заявление на использование средств — будь то на образование, улучшение жилищных условий или медицинскую помощь — тогда деньги конвертируются в тенге. До этого момента все учётные операции ведутся в долларах, поэтому изменения курса на доходы детей не влияют», — подчеркнул Сулейменов.

Доходность фонда зависит от глобальных рынков

Несмотря на стабильность механизма начислений, глава Нацбанка не стал озвучивать прогнозы по доходности Национального фонда на ближайший период. Он отметил, что финансовые рынки сегодня остаются крайне нестабильными, а волатильность затрудняет точные расчёты.

«Мы не можем влиять на мировые рыночные колебания. Надеемся, что ситуация стабилизируется, и рынки вернутся к росту», — добавил Тимур Сулейменов.

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