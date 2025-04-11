Выплаты детям из Нацфонда: что изменится из-за падения цен на нефть

Падение мировых цен на нефть вызывает обеспокоенность среди граждан, особенно в контексте доходов Национального фонда и связанных с ним выплат. Однако, как заверил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 апреля 2025 года, колебания курса тенге никак не влияют на доходы детей по программе «Нацфонд – детям», сообщает Lada.kz
Он пояснил, что 50% от инвестиционного дохода Нацфонда направляется на индивидуальные накопительные счета детей. Все эти средства аккумулируются в долларах США, а не в тенге.
«Когда ребёнок достигает 18 лет и подаёт заявление на использование средств — будь то на образование, улучшение жилищных условий или медицинскую помощь — тогда деньги конвертируются в тенге. До этого момента все учётные операции ведутся в долларах, поэтому изменения курса на доходы детей не влияют», — подчеркнул Сулейменов.
Несмотря на стабильность механизма начислений, глава Нацбанка не стал озвучивать прогнозы по доходности Национального фонда на ближайший период. Он отметил, что финансовые рынки сегодня остаются крайне нестабильными, а волатильность затрудняет точные расчёты.
«Мы не можем влиять на мировые рыночные колебания. Надеемся, что ситуация стабилизируется, и рынки вернутся к росту», — добавил Тимур Сулейменов.
50% инвестиционного дохода Нацфонда автоматически направляется на счета детей.
Средства хранятся в долларах, что защищает их от курсовых рисков.
Доступ к деньгам предоставляется с 18 лет по заявлению и только на определённые цели.
Курс тенге не влияет на суммы, начисляемые детям до момента их использования.
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