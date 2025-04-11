Приехали, но не прижились: провал программы переселения в Казахстане

В селе Советское Северо-Казахстанской области провалилась государственная программа по переселению жителей из южных регионов. Построенные за государственный счёт дома пустуют, семьи уезжают обратно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Фото: Almaty.tv

Переезд с надеждой на новую жизнь

Несколько лет назад в рамках программы добровольного переселения в село Советское прибыли семьи из южных регионов страны. Для них построили десять новых домов. Планировалось, что переселенцы найдут работу, обустроятся и останутся жить на севере. Однако на практике всё вышло иначе.

Сегодня заселены лишь три дома. Остальные стоят пустыми, некоторые начали разрушаться: в стенах появились трещины, оседает фундамент. Жильё, на которое были выделены миллионы из бюджета, оказалось невостребованным.

Почему переселенцы покинули село

Одна из переселенок, Альфия Зенгирова, переехала в Советское с семьёй из Шымкента в 2021 году. Она устроилась соцработником, муж тоже сначала работал в селе, но позже переехал в Булаево. Их сын покинул село из-за низкой зарплаты и переехал с семьей в Новоникольское, где нашёл работу сварщиком.

«Муж поначалу работал здесь, но потом уехал в Булаево. Сын сказал, что зарплата маленькая, и уехал в Новоникольское — его пригласили туда работать сварщиком, а жена его устроилась дояркой», — рассказывает Альфия.

По словам местных жителей, для многих переселенцев серьёзной проблемой стали климат, временная работа и низкий уровень заработка. Кто-то не смог привыкнуть к новым условиям жизни, а кто-то был недоволен качеством построенного жилья.

Мнение местных жителей

Житель села Максим Никитов отмечает, что программа в Советском фактически не работает.

«Из всех семей остались только две или три. Остальные уехали обратно. Эти дома строили за большие деньги, а теперь они просто пустуют», — говорит он.

Власти уверяют: жильё и работа были

По словам акима сельского округа Валерия Форша, переселенцам действительно предоставили жильё и организовали трудоустройство. Однако, по его словам, не все смогли или захотели работать.

«Мы всех устраивали на работу в ТОО "СК Агро 2050", у кого были профессии. Женщины без специальностей или с маленькими детьми тоже получали поддержку. Некоторые проработали всего две недели, кто-то месяц. Потом начали уходить — кто-то таксует, кто-то ушёл в частный бизнес», — прокомментировал аким.

Эффективность программы под вопросом

Государство ежегодно выделяет средства на реализацию программы переселения из южных регионов в СКО. Однако случай с селом Советское вызывает сомнения в её эффективности. Несмотря на вложенные ресурсы, значительная часть переселенцев так и не смогла адаптироваться, а дома — превращаются в пустующие строения.