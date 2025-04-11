Полис недоступен, штраф неизбежен: как новая система автострахования "зависла" с первого дня

С 7 апреля в Казахстане начали действовать обновленные правила обязательного автострахования. Однако старт оказался непростым: часть водителей столкнулась с техническими трудностями при попытке оформить полис ОГПО. Журналисты NUR.KZ выяснили, в чем заключалась проблема и какова текущая ситуация, сообщает Lada.kz

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Что изменилось в системе автострахования

Внесенные в законодательство поправки затронули систему "бонус-малус", которая определяет класс водителя и влияет на стоимость полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО).

Основные изменения:

Введены новые страховые классы : Класс A — коэффициент 1,8 Класс M1 — коэффициент 3 Класс M2 — коэффициент 3,5

"Новички" теперь стартуют с более дорогого класса :

Ранее водителям без истории страхования присваивался класс 3 (коэффициент 1), теперь — класс A, что почти вдвое увеличивает стоимость полиса.

Санкции за нарушения ПДД:

В случае ДТП по вине водителя, его страховой класс будет понижен, и это снижение станет еще значительнее, если у него есть неоплаченные штрафы.

Почему возникли проблемы при оформлении ОГПО

Сразу после вступления новых правил в силу многие автовладельцы не смогли оформить страховку ни онлайн, ни в офисах страховых компаний. Причина — технические сбои в единой страховой базе.

Что говорит страховщик

Председатель правления компании Freedom Finance Insurance Азамат Керимбаев прокомментировал ситуацию:

"Теперь при расчете стоимости страховки учитываются штрафы из Единого реестра административных правонарушений (ЕРАП). При интеграции ЕРАП с Единой страховой базой данных (ЕСБД) потребовались технические доработки. В первые два дня — 7 и 8 апреля — база работала нестабильно и медленно отвечала на запросы."

Проблему удалось решить, но не до конца

По словам Керимбаева, с 9 апреля система работает в штатном режиме, и оформление страховок возобновилось. Так, только за 10 апреля в Freedom Finance Insurance было оформлено более 5 тысяч полисов.

Однако некоторые задержки еще сохраняются — расчёт стоимости страховки может занимать больше времени, чем обычно.

Напоминаем: езда без ОГПО грозит штрафом

Согласно законодательству, вождение без полиса ОГПО в Казахстане запрещено. Нарушителям грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2025 году составляет 39 320 тенге.