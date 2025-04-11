Полетели! Казахстанцам открылся путь в новые города мира - список авиарейсов

В 2025 году Казахстан значительно расширяет географию международных авиаперевозок, открывая новые маршруты в Европу, Азию и на популярные курорты, сообщает Lada.kz

Фото: evolutionsport.ru

По данным Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, на сегодняшний день страна поддерживает авиасообщение с 28 государствами по 121 маршруту, осуществляя 660 рейсов в неделю. Работа по открытию новых направлений продолжается.​

Новые направления от авиакомпании SCAT

Авиакомпания SCAT запускает новые рейсы из Шымкента:​

С 27 мая:​ Будапешт (2 рейса в неделю)​ Мюнхен (3 рейса в неделю)​

С 28 мая:​ Сиань (Китай)​

С 29 мая:​ Каир (2 рейса в неделю)​ Шанхай (2 рейса в неделю)​ Сеул (2 рейса в неделю)​

С 30 мая:​ Урумчи (2 рейса в неделю)​



Расширение маршрутов Air Astana

Air Astana уже осуществляет следующие рейсы:​

С 30 марта:​ Алматы – Гуанчжоу​ Алматы – Нячанг​

С 31 марта:​ Астана – Нячанг​



Планируются новые направления:​

С 20 апреля:​ Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю)​

С 14 мая:​ Астана – Дананг (2 рейса в неделю)​

С 27 мая:​ Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю)​

С 28 мая:​ Алматы – Ош (4 рейса в неделю)​

С 31 мая:​ Атырау – Баку (3 рейса в неделю)​

С 1 июня:​ Алматы – Франкфурт (3 рейса в неделю)​

С 4 июня:​ Алматы – Дананг (дополнительный рейс)​



Новые маршруты от Qazaq Air и Fly Arystan

Qazaq Air с 1 мая открывает маршрут Астана – Туркестан – Самарканд (2 рейса в неделю).​

Fly Arystan запускает:​ С 18 мая:​ Алматы – Инин (Кульджа) С 4 июня:​ Караганда – Стамбул



Приход новых зарубежных авиакомпаний

В Казахстан начинают выполнять рейсы новые иностранные авиаперевозчики:​

Eastar Jet (Корея):​ С 7 апреля: Сеул – Алматы​ Позже: Пусан – Алматы​

TWay (Корея):​ Весна-лето: Сеул – Астана​

Spice Jet (Индия):​ Дели – Алматы (4 рейса в неделю)​

Air Cairo (Египет):​ С 3 апреля: Шарм-эль-Шейх – Костанай​ С 13 апреля: Хургада – Алматы​

Thai Air Asia X (Таиланд):​ Осенне-летний сезон: Бангкок и Пхукет – Алматы​



Ожидается, что увеличение количества маршрутов усилит конкуренцию, расширит выбор для пассажиров и может привести к снижению цен на авиабилеты.