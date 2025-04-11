Полетели! Казахстанцам открылся путь в новые города мира - список авиарейсов

В 2025 году Казахстан значительно расширяет географию международных авиаперевозок, открывая новые маршруты в Европу, Азию и на популярные курорты, сообщает Lada.kz
По данным Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, на сегодняшний день страна поддерживает авиасообщение с 28 государствами по 121 маршруту, осуществляя 660 рейсов в неделю. Работа по открытию новых направлений продолжается.
Авиакомпания SCAT запускает новые рейсы из Шымкента:
С 27 мая:
Будапешт (2 рейса в неделю)
Мюнхен (3 рейса в неделю)
С 28 мая:
Сиань (Китай)
С 29 мая:
Каир (2 рейса в неделю)
Шанхай (2 рейса в неделю)
Сеул (2 рейса в неделю)
С 30 мая:
Урумчи (2 рейса в неделю)
Air Astana уже осуществляет следующие рейсы:
С 30 марта:
Алматы – Гуанчжоу
Алматы – Нячанг
С 31 марта:
Астана – Нячанг
Планируются новые направления:
С 20 апреля:
Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю)
С 14 мая:
Астана – Дананг (2 рейса в неделю)
С 27 мая:
Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю)
С 28 мая:
Алматы – Ош (4 рейса в неделю)
С 31 мая:
Атырау – Баку (3 рейса в неделю)
С 1 июня:
Алматы – Франкфурт (3 рейса в неделю)
С 4 июня:
Алматы – Дананг (дополнительный рейс)
Qazaq Air с 1 мая открывает маршрут Астана – Туркестан – Самарканд (2 рейса в неделю).
Fly Arystan запускает:
С 18 мая:
Алматы – Инин (Кульджа)
С 4 июня:
Караганда – Стамбул
В Казахстан начинают выполнять рейсы новые иностранные авиаперевозчики:
Eastar Jet (Корея):
С 7 апреля: Сеул – Алматы
Позже: Пусан – Алматы
TWay (Корея):
Весна-лето: Сеул – Астана
Spice Jet (Индия):
Дели – Алматы (4 рейса в неделю)
Air Cairo (Египет):
С 3 апреля: Шарм-эль-Шейх – Костанай
С 13 апреля: Хургада – Алматы
Thai Air Asia X (Таиланд):
Осенне-летний сезон: Бангкок и Пхукет – Алматы
Ожидается, что увеличение количества маршрутов усилит конкуренцию, расширит выбор для пассажиров и может привести к снижению цен на авиабилеты.
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