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11.04.2025, 18:14

Полетели! Казахстанцам открылся путь в новые города мира - список авиарейсов

Новости Казахстана 0 531

В 2025 году Казахстан значительно расширяет географию международных авиаперевозок, открывая новые маршруты в Европу, Азию и на популярные курорты, сообщает Lada.kz 

Фото: evolutionsport.ru
Фото: evolutionsport.ru

По данным Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, на сегодняшний день страна поддерживает авиасообщение с 28 государствами по 121 маршруту, осуществляя 660 рейсов в неделю. Работа по открытию новых направлений продолжается.​

Новые направления от авиакомпании SCAT

Авиакомпания SCAT запускает новые рейсы из Шымкента:​

  • С 27 мая:​

    • Будапешт (2 рейса в неделю)​

    • Мюнхен (3 рейса в неделю)​

  • С 28 мая:​

    • Сиань (Китай)​

  • С 29 мая:​

    • Каир (2 рейса в неделю)​

    • Шанхай (2 рейса в неделю)​

    • Сеул (2 рейса в неделю)​

  • С 30 мая:​

    • Урумчи (2 рейса в неделю)​

Расширение маршрутов Air Astana

Air Astana уже осуществляет следующие рейсы:​

  • С 30 марта:​

    • Алматы – Гуанчжоу​

    • Алматы – Нячанг​

  • С 31 марта:​

    • Астана – Нячанг​

Планируются новые направления:​

  • С 20 апреля:​

    • Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю)​

  • С 14 мая:​

    • Астана – Дананг (2 рейса в неделю)​

  • С 27 мая:​

    • Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю)​

  • С 28 мая:​

    • Алматы – Ош (4 рейса в неделю)​

  • С 31 мая:​

    • Атырау – Баку (3 рейса в неделю)​

  • С 1 июня:​

    • Алматы – Франкфурт (3 рейса в неделю)​

  • С 4 июня:​

    • Алматы – Дананг (дополнительный рейс)​

Новые маршруты от Qazaq Air и Fly Arystan

  • Qazaq Air с 1 мая открывает маршрут Астана – Туркестан – Самарканд (2 рейса в неделю).​

  • Fly Arystan запускает:​

    • С 18 мая:​

      • Алматы – Инин (Кульджа)

    • С 4 июня:​

      • Караганда – Стамбул

Приход новых зарубежных авиакомпаний

В Казахстан начинают выполнять рейсы новые иностранные авиаперевозчики:​

  • Eastar Jet (Корея):​

    • С 7 апреля: Сеул – Алматы​

    • Позже: Пусан – Алматы​

  • TWay (Корея):​

    • Весна-лето: Сеул – Астана​

  • Spice Jet (Индия):​

    • Дели – Алматы (4 рейса в неделю)​

  • Air Cairo (Египет):​

    • С 3 апреля: Шарм-эль-Шейх – Костанай​

    • С 13 апреля: Хургада – Алматы​

  • Thai Air Asia X (Таиланд):​

    • Осенне-летний сезон: Бангкок и Пхукет – Алматы​

Ожидается, что увеличение количества маршрутов усилит конкуренцию, расширит выбор для пассажиров и может привести к снижению цен на авиабилеты.

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