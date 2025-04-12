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11.04.2025, 19:19

Казахстан выделит 600 млрд тенге на индексацию пенсий и пособий

Новости Казахстана 0 394

Власти Казахстана планируют выделить 600 миллиардов тенге на индексацию социальных выплат и зарплат бюджетников. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в ходе общения с журналистами в кулуарах Мажилиса 11 апреля 2025 года, сообщает Lada.kz 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Повышение НДС повлияет на инфляцию

По словам чиновника, дополнительные средства будут заложены в рамках подготовки госбюджета на 2026 год. Это связано с предстоящими изменениями в налоговой политике.

«Согласно новому Налоговому кодексу, при повышении ставки НДС ожидается дополнительная инфляция на уровне 2,5%. Именно этот рост и станет основанием для последующей индексации всех бюджетных выплат — пенсий, пособий и заработных плат», — пояснил Амрин.

Индексация как ответ на рост цен

Министерство национальной экономики готовит прогноз социально-экономического развития, в котором ключевыми параметрами станут уровень инфляции и иные макроэкономические показатели. Повышение цен, вызванное налоговой нагрузкой, будет учтено при формировании бюджета.

«Формирование бюджета начинается с прогноза. Прогноз включает в себя инфляционные ожидания, которые и становятся основанием для расчета индексации. Кроме того, используются различные методики», — добавил первый вице-министр.

На что пойдут выделенные средства

Выделенные 600 млрд тенге направят на:

  • Индексацию пенсий;

  • Пересмотр размеров социальных пособий;

  • Повышение заработных плат работникам бюджетной сферы.

Таким образом, власти намерены минимизировать негативное влияние инфляции на благосостояние граждан, вызванное предстоящими изменениями в налоговой политике.

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