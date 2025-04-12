"У нас есть список, у кого какая квартира, яхта, самолет" — Жумангарин о налоге на роскошь

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о механизме расчета налога на роскошь в подкасте агентства Kazinform Bizdiñ ORTA. Он подчеркнул, что подход базируется на принципе налоговой морали — состоятельные граждане должны вносить больший вклад в бюджет страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform

Фото: primeminister.kz

Что такое налоговая мораль?

По словам Жумангарина, налоговая мораль предполагает, что человек с высоким уровнем дохода должен платить больше налогов:

"Это не аксиома, но если есть финансовая возможность — стоит платить больше", — отметил он.

Какие объекты облагаются налогом на роскошь?

Налог будет взиматься с имущества, стоимость которого превышает определённые пороги:

Недвижимость :

Если рыночная стоимость недвижимости превышает 450 млн тенге , применяется специальный метод расчета налога. Базовая ставка: около 3 млн тенге в год Дополнительно: 2% от превышения стоимости

Автомобили:

Объекты стоимостью более 75 млн тенге также подпадут под действие налога на роскошь.

Как рассчитывается налог?

Жумангарин пояснил, что точный размер налога зависит от оценки объекта:

Учитывается разница между рыночной и официальной стоимостью .

Применяется специальная методика расчета, которая учитывает индивидуальные параметры имущества.

Дополнительные сборы: акцизы

Вице-премьер также сообщил о дополнительных акцизах:

10% акциз предусмотрен для: Морских судов (включая яхты) Летательных аппаратов (например, частных самолётов) Табачной и алкогольной продукции



У государства есть данные о роскошных активах

Министр подчеркнул, что налоговые органы уже располагают необходимой информацией: