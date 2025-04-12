"У нас есть список, у кого какая квартира, яхта, самолет" — Жумангарин о налоге на роскошь

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о механизме расчета налога на роскошь в подкасте агентства Kazinform Bizdiñ ORTA. Он подчеркнул, что подход базируется на принципе налоговой морали — состоятельные граждане должны вносить больший вклад в бюджет страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform
По словам Жумангарина, налоговая мораль предполагает, что человек с высоким уровнем дохода должен платить больше налогов:
"Это не аксиома, но если есть финансовая возможность — стоит платить больше", — отметил он.
Налог будет взиматься с имущества, стоимость которого превышает определённые пороги:
Недвижимость:
Если рыночная стоимость недвижимости превышает 450 млн тенге, применяется специальный метод расчета налога.
Базовая ставка: около 3 млн тенге в год
Дополнительно: 2% от превышения стоимости
Автомобили:
Объекты стоимостью более 75 млн тенге также подпадут под действие налога на роскошь.
Жумангарин пояснил, что точный размер налога зависит от оценки объекта:
Учитывается разница между рыночной и официальной стоимостью.
Применяется специальная методика расчета, которая учитывает индивидуальные параметры имущества.
Вице-премьер также сообщил о дополнительных акцизах:
10% акциз предусмотрен для:
Морских судов (включая яхты)
Летательных аппаратов (например, частных самолётов)
Табачной и алкогольной продукции
Министр подчеркнул, что налоговые органы уже располагают необходимой информацией:
"Теперь у нас есть список, у кого какая квартира, яхта и самолет", — заявил Жумангарин.
Комментарии0 комментарий(ев)