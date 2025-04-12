Двое казахстанцев погибли после инъекций антибиотика

В Таразе после уколов антибиотика скончались двое мужчин. Оба случая произошли в частных процедурных кабинетах с разницей в несколько дней. Родные погибших требуют наказания виновных, а власти начали массовые проверки подобных учреждений, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

29-летний Исламбек Усенов и 50-летний Ерлан Атабеков умерли после уколов антибиотика в Таразе. Фото: ©️ ktk.kz

В Таразе с разницей в несколько дней погибли двое мужчин после инъекций антибиотика, сделанных в частных процедурных кабинетах. Как выяснилось по результатам экспертизы, причиной смерти в обоих случаях стал анафилактический шок. Трагедии вызвали общественный резонанс и стали поводом для масштабных проверок в городе.

Первой жертвой стал 29-летний Исламбек Усенов, сотрудник КТЖ. Он обратился в процедурный кабинет с жалобой на першение в горле перед предстоящей поездкой. Медсестры, несмотря на отсутствие назначения врача, установили капельницу, а затем ввели антибиотик. Почти сразу после инъекции мужчине стало плохо. По словам его отца, медсестры не провели аллерготест и не имели полномочий назначать препараты.

Я требую закрыть такие процедурные кабинеты - и этот тоже! Они все действуют, как показали проверки, без лицензий. Они должны быть наказаны за смерть моего сына. А он до сих пор работает и так же принимает пациентов, которые так же могут скончаться от их действий, - заявил отец Темирхан Усенов.

Сотрудники кабинета утверждают, что сделали все возможное для спасения пациента. По словам владелицы помещения Адили Акыловой, была оказана противошоковая помощь, вызвана скорая помощь, однако реакция медиков, по её мнению, была неадекватной и слишком медленной.

Спустя пять дней произошел второй трагический случай. В другом процедурном кабинете умер 50-летний Ерлан Атабеков. Он и его супруга почувствовали недомогание, обратились к врачу, приобрели назначенные лекарства и пришли на укол. Несмотря на проведенную пробу, мужчина скончался после введения препарата.

Судебно-медицинская экспертиза доказала, что мой супруг умер от анафилактического шока. Сейчас я вдова, осталась с двумя маленькими детьми. Мы пришли вдвоем, и я, получается, забрала его тело. И сколько месяцев ходим, да, с дядькой, и никак не можем добиться справедливости. Я хочу, чтоб все лица были уже наказаны, - рассказала вдова Мульдыр Мекемтас.

После этого случая вдова добилась закрытия кабинета, где произошла трагедия. Между тем, специалисты начали проверять другие подобные учреждения, многие из которых появились во время пандемии. Как пояснила исполняющая обязанности замруководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Жамбылской области Гульмира Базарханова, инъекционные процедуры могут проводиться только при наличии соответствующей лицензии, которой в большинстве таких кабинетов нет.

По итогам проверок уже закрываются некоторые учреждения, а также пересматривается порядок работы процедурных кабинетов, - отметила она.

Пока неясно, каким образом и в какие участки тела должны ставиться аллергопробы, а также – были ли нарушения в составе препаратов, вызвавших анафилактический шок. В полиции сообщили, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о незаконной медицинской деятельности, повлекшей по неосторожности смерть человека.