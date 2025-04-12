Мужчина избил девушку в центре Алматы (видео)

В Алматы на Арбате зафиксирован инцидент с участием мужчины и девушки – момент конфликта попал на видео и распространился в соцсетях, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

В Алматы проводится проверка по факту избиения девушки мужчиной на Арбате. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

На записи видно, как между молодым человеком и девушкой происходит конфликт, переросший в физическое насилие. Судя по видеокадрам, мужчина нанес девушке несколько ударов по голове прямо на глазах у прохожих.

Согласно подписи к видео, инцидент произошел в центре Алматы на Арбате. Точная дата произошедшего не уточняется.

В Управлении полиции Алмалинского района подтвердили, что по данному факту начата проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции также заявили, что личность участника конфликта будет установлена, и он будет привлечён к ответственности в соответствии с законом.