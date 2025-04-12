Видео с плачущим мальчиком под песню о отце растрогало казахстанцев

Казахстанские пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на видео, где мальчик исполняет песню «Әке туралы жыр» и не сдерживает слёз. Трогательные кадры быстро распространились в интернете, вызвав волну сочувствия и обсуждений, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.
Казахстанцы были глубоко тронуты видеозаписью, на которой мальчик расплакался во время исполнения известной композиции Нургисы Тлендиева на слова Мухтара Шаханова «Әке туралы жыр» («Песнь об отце»). Видео появилось в Facebook-группе «Арғын Тоқа Жетімек» и за короткое время вызвало живой отклик среди пользователей.
В описании к ролику автор поста отметил, что юный исполнитель сумел затронуть сердца многих людей. «Пробравший до слёз молодой человек. Нужно ли это обсуждать? Может, это тоска по отцу?», - говорится в комментарии к публикации.
Точное время и место съёмки остаются неизвестными. По качеству изображения пользователи предположили, что запись либо сделана довольно давно и лишь недавно появилась в сети, либо снималась на недорогой телефон. Несмотря на это, видео вызвало широкое обсуждение и быстро разошлось по Казнету, собрав сотни репостов и комментариев.
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