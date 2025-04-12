Видео с плачущим мальчиком под песню о отце растрогало казахстанцев

Казахстанские пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на видео, где мальчик исполняет песню «Әке туралы жыр» и не сдерживает слёз. Трогательные кадры быстро распространились в интернете, вызвав волну сочувствия и обсуждений, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: скриншот с видео

Казахстанцы были глубоко тронуты видеозаписью, на которой мальчик расплакался во время исполнения известной композиции Нургисы Тлендиева на слова Мухтара Шаханова «Әке туралы жыр» («Песнь об отце»). Видео появилось в Facebook-группе «Арғын Тоқа Жетімек» и за короткое время вызвало живой отклик среди пользователей.

В описании к ролику автор поста отметил, что юный исполнитель сумел затронуть сердца многих людей. «Пробравший до слёз молодой человек. Нужно ли это обсуждать? Может, это тоска по отцу?», - говорится в комментарии к публикации.

Точное время и место съёмки остаются неизвестными. По качеству изображения пользователи предположили, что запись либо сделана довольно давно и лишь недавно появилась в сети, либо снималась на недорогой телефон. Несмотря на это, видео вызвало широкое обсуждение и быстро разошлось по Казнету, собрав сотни репостов и комментариев.