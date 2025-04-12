Казахстан переходит на электронные медсправки: что изменится в 2025 году

К 1 июня 2025 года восемь ключевых медицинских справок полностью переведут в цифровой формат. Это часть масштабной цифровизации здравоохранения, уже охватившей более 4,3 миллиона больничных, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Как сообщает минздрав, система здравоохранения Казахстана продолжает курс на цифровизацию: до 1 июня 2025 года ряд наиболее востребованных медицинских справок будет оформляться исключительно в электронном виде.
По данным ведомства, с начала 2024 года уже оцифровано более 4,3 миллиона больничных листов, и процесс продолжается. Нововведение направлено на упрощение взаимодействия пациентов с медучреждениями и повышение прозрачности документооборота.
Какие справки перейдут в онлайн-формат
Среди документов, которые больше не потребуется оформлять на бумаге:
А также ряд других медицинских форм.
Преимущества цифрового формата
Как подчёркивают в минздраве, нововведение избавит пациентов от необходимости обходить кабинеты и собирать печати. Кроме того, электронные документы невозможно подделать, что повышает их достоверность. Цифровой формат также существенно экономит время – как пациентам, так и медицинским работникам.
Как будет работать новый больничный
При оформлении больничного данные с согласия пациента автоматически направляются работодателю через портал hr.enbek.kz. Благодаря этому сотруднику больше не нужно лично объяснять причины отсутствия или приносить справку на работу.
Все процессы – от подачи до проверки статуса документа – теперь доступны через мобильное приложение Enbek HR, что делает систему более доступной и гибкой в использовании.
При этом в минздраве подчёркивают, что бумажные версии справок пока ещё действуют, однако от них будут постепенно отказываться. Переход на новый формат будет поэтапным, чтобы граждане успели адаптироваться и не остались без необходимых документов.
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