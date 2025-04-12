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12.04.2025, 16:57

Шестиклассник переименовал школу в свою честь в Уральске

Новости Казахстана 0 1 327

В Уральске ученик 6 класса изменил название школы, указав вместо него собственные имя и фамилию. Ситуация, в которой попыталось разобраться издание Tengrinews.kz, вызвало интерес пользователей, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Необычный случай произошёл в Уральске: ученик шестого класса, переехавший из другого города, изменил название своей бывшей школы на Google-картах, присвоив ей собственное имя. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальной сети Threads, которое привлекло внимание пользователей и СМИ.

В сообщении говорится, что коллега обратилась за помощью после того, как узнала о поступке нового ученика. Школьник, по её словам, самостоятельно переименовал образовательное учреждение, указав в названии свои имя и фамилию. Теперь администрация той самой школы требует вернуть прежнее название, но сам ученик, как отмечается, не знает, как это сделать.

Редакция Tengrinews.kz решила проверить информацию и действительно обнаружила, что в сервисе Google Maps общеобразовательная школа № 32 в Уральске временно носила имя неизвестного мальчика. Скриншоты, подтверждающие это, были приложены к материалу.

С целью прояснения ситуации был направлен запрос в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В ведомстве пояснили, что речь идет о функции редактирования в Google Maps, доступной всем пользователям.

Речь, скорее всего, идет о переименовании объекта на карте Google через пользовательскую функцию. Любой пользователь может предложить правки в Google Maps, включая название учреждения. Иногда такие правки проходят модерацию автоматически или с минимальной проверкой. Это не связано с официальными данными или госреестрами, - сообщили в пресс-службе.

Представители министерства добавили, что не несут ответственности за контент, размещённый в частных цифровых сервисах, таких как Google Maps. Вместе с тем ведомство поддерживает контакт с международными IT-компаниями и при необходимости направляет запросы на устранение некорректной информации.

Важно понимать, что подобные инциденты являются исключением и не оказывают влияния на официальные данные в государственных системах, - уточнили в ведомстве.

Также комментарий предоставили в управлении образования Западно-Казахстанской области, однако на момент публикации ответа получить не удалось.

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