Водителям пригрозили запретом на въезд в Казахстан из-за штрафов

Минтранс Узбекистана предупредил граждан, следующих через Казахстан транзитом, о возможном запрете на въезд при наличии неоплаченных штрафов, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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Министерство транспорта Узбекистана обратилось к гражданам с предупреждением о возможном запрете на въезд в Казахстан. Как сообщили в ведомстве, причиной ограничений могут стать неоплаченные административные штрафы, наложенные за нарушение ПДД на территории соседнего государства.

В сообщении уточняется, что подобные случаи уже фиксируются: водители сталкиваются с отказом во въезде на территорию Казахстана как через российскую, так и через узбекскую границу.

Причиной запрета стало наложение административных мер и штрафов на водителей за нарушение правил дорожного движения в Республике Казахстан, - сказано в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что после погашения штрафов запрет на въезд автоматически аннулируется. Водителей призвали заранее проверять наличие задолженностей и своевременно их оплачивать, чтобы избежать проблем при пересечении границы.