18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.94
583.74
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.04.2025, 19:16

На сколько увеличится размер пенсий в Казахстане к 2028

Новости Казахстана 0 1 542

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о запланированном росте пенсий в Казахстане за счёт обязательных пенсионных взносов работодателей, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Пенсии казахстанцев будут расти за счёт внедрения дополнительных пенсионных отчислений со стороны работодателей.

Как уточнили в ведомстве, с 2024 года в Казахстане поэтапно внедряются обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Они перечисляются за счёт собственных средств компаний в пользу работников. На начальном этапе, в 2024 году, размер ставки составляет 1,5 процента. К 2028 году этот показатель увеличится до 5 процентов.

Важно отметить, что данная мера распространяется на работников, родившихся после 1 января 1975 года. Основная цель – обеспечить будущие пенсионные выплаты молодому поколению за счёт накопительных механизмов. Размер будущей пенсии будет напрямую зависеть от суммы отчислений, что позволит рассчитывать на дополнительный источник дохода в старости.

В министерстве подчеркнули, что работа по совершенствованию пенсионного законодательства ведётся на постоянной основе. Обсуждаются различные подходы, направленные на повышение эффективности пенсионной системы.

Процесс включает как внутренние обсуждения, так и активное взаимодействие с экспертным сообществом, что позволяет учитывать широкий спектр мнений и предложений, - добавили в ведомстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.