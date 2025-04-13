На сколько увеличится размер пенсий в Казахстане к 2028

В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о запланированном росте пенсий в Казахстане за счёт обязательных пенсионных взносов работодателей, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Пенсии казахстанцев будут расти за счёт внедрения дополнительных пенсионных отчислений со стороны работодателей.

Как уточнили в ведомстве, с 2024 года в Казахстане поэтапно внедряются обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Они перечисляются за счёт собственных средств компаний в пользу работников. На начальном этапе, в 2024 году, размер ставки составляет 1,5 процента. К 2028 году этот показатель увеличится до 5 процентов.

Важно отметить, что данная мера распространяется на работников, родившихся после 1 января 1975 года. Основная цель – обеспечить будущие пенсионные выплаты молодому поколению за счёт накопительных механизмов. Размер будущей пенсии будет напрямую зависеть от суммы отчислений, что позволит рассчитывать на дополнительный источник дохода в старости.

В министерстве подчеркнули, что работа по совершенствованию пенсионного законодательства ведётся на постоянной основе. Обсуждаются различные подходы, направленные на повышение эффективности пенсионной системы.

Процесс включает как внутренние обсуждения, так и активное взаимодействие с экспертным сообществом, что позволяет учитывать широкий спектр мнений и предложений, - добавили в ведомстве.