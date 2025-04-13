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12.04.2025, 20:45

Жителя Алматы подозревают в избиении сожительницы и ребёнка

Новости Казахстана 0 479

В Наурызбайском районе Алматы задержали мужчину, которого обвиняют в нанесении побоев женщине и ребёнку. Инцидент произошёл в состоянии алкогольного опьянения, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: кадр из видео / t.me/youralmaty
Фото: кадр из видео / t.me/youralmaty

В Алматы возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в нападении на сожительницу и её ребёнка.

По информации Telegram-канала «Твой Алматы», инцидент произошёл в одном из жилых домов, где, по словам очевидцев, пьяный мужчина разбил стекло в подъезде и напал на женщину с ребёнком. Видеозаписи с места событий были опубликованы в сети и вызвали широкий общественный резонанс.

В описании к видеоматериалу авторы публикации указали, что данный случай – не первый. Соседи утверждают, что из квартиры регулярно доносятся крики и шум, похожий на звуки насилия. Жильцы опасаются, что правонарушитель может избежать ответственности, предположительно из-за связей в правоохранительных органах.

На опубликованных видеозаписях видно, как мужчина в состоянии агрессии пытается проникнуть в подъезд, разбивает дверь, а позже – как его задерживают сотрудники полиции. На полу заметны осколки стекла, что подтверждает факт повреждения имущества.

В департаменте полиции Алматы подтвердили факт задержания. «По факту побоев управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты и объективности расследования», - сообщили в пресс-службе.

Дополнительно в отношении мужчины составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение общественного порядка и тишины.

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