Штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана: туманы, заморозки и грозы

На 13 апреля в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Причиной стали ухудшение погодных условий: в разных частях страны прогнозируются заморозки, туманы, грозы и шквалистый ветер. Особенно неблагоприятная обстановка ожидается в горных и северных районах, сообщает Lada.kz . со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Национальная служба погоды «Казгидромет» распространила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в большинстве областей Казахстана на 13 апреля. Согласно прогнозу, в ряде регионов ожидаются заморозки, грозы, туманы и усиление ветра.

В горных районах Жамбылской области ожидаются грозы и туманы. Ветер в этих районах может достигать 15–20 метров в секунду, с порывами до 23–28 метров в секунду.

В Костанайской области днём возможна гроза, а утром на западе и юге региона — туман.

Карагандинская область также окажется под влиянием непогоды: на западе и севере — грозы, а в утренние часы — туманы в западной, северной и восточной частях региона.

В Улытауской области прогнозируется сильный дождь и возможен град. В северной и центральной части области ожидаются грозы, а утром туманы на севере и востоке. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

В Жетысуской области на востоке региона ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Северо-Казахстанская область окажется под воздействием тумана утром на западе и востоке, а на западе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Ветер ночью на юге области усилится до 15–20 метров в секунду.

В Туркестанской области в северных, западных и горных районах утром и днём ожидаются грозы. Ветер в течение суток будет меняться с северо-восточного на юго-западный, с порывами до 23 метров в секунду.

В Шымкенте днём 13 апреля также ожидается гроза. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-западный, с порывами до 15–20 метров в секунду.

В Мангистауской области утром на западе, юге и востоке возможны грозы и туманы.

В Актюбинской области на севере региона утром прогнозируются туман и заморозки до минус 2 градусов.

В Кызылординской области также ожидаются неблагоприятные погодные явления, особенно в центральной и южной частях региона.

Жителям всех регионов рекомендуется учитывать прогнозы синоптиков, соблюдать меры предосторожности на дорогах и по возможности ограничить поездки и пребывание на открытом воздухе в периоды интенсивной непогоды.