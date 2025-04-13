Звонят и молчат: как распознать скрытые угрозы за "немыми" звонками

Многие сталкивались с ситуацией, когда звонят с неизвестного номера, а в ответ — тишина. Хотя такие случаи кажутся безобидными, за ними могут стоять мошенники или попытки психологического давления. Эксперты объяснили, зачем совершаются такие звонки и как правильно реагировать, Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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Если вы хотя бы раз в жизни поднимали трубку, услышав звонок с незнакомого номера, и в ответ не услышали ни слова — вы не одиноки. Такие «глухие» звонки могут выглядеть случайностью, но в ряде случаев за ними скрываются потенциальные угрозы. Эксперты объяснили, зачем совершаются подобные звонки и почему к ним стоит относиться внимательно.

Кто звонит и молчит: возможные причины

1. Проверка активности номера.

Автоматические звонки нередко используются специальными программами, которые обзванивают сотни номеров, чтобы выяснить, активен ли номер и кто берёт трубку. Подобные звонки могут быть частью сбора данных для продажи баз, массовой рассылки или дальнейших мошеннических схем.

2. Разведка со стороны мошенников.

Молчание может быть частью сценария. Сначала звонок без слов, на следующий день — уже контакт с "сотрудником службы безопасности банка", который попросит назвать данные карты или код из СМС. Иногда используются номера с похожими кодами, чтобы вызвать у человека ощущение узнавания и снизить его настороженность.

3. Анализ реакции человека.

«Глухие» звонки позволяют понять, как человек ведёт себя в неожиданных ситуациях: говорит ли первым, нервничает ли, какой у него голос. Это может использоваться при социальной инженерии — методе, при котором преступники используют психологические приёмы для получения конфиденциальной информации.

4. Психологическое давление.

Периодические звонки без ответа могут быть формой преследования. Особенно если они происходят регулярно, в ночное время или с одного и того же номера. Это может вызывать стресс, тревожность и даже панические реакции у жертвы.

Как себя вести при «глухих» звонках:

Не перезванивайте на незнакомые номера — особенно если звонок был из другого региона или страны.

Добавьте номер в «чёрный список» или воспользуйтесь функцией блокировки через оператора связи.

Если звонки повторяются и вызывают беспокойство, стоит обратиться в правоохранительные органы.

Не сообщайте личную информацию, даже если звонящий представляется сотрудником банка или другой службы.

Используйте приложения, определяющие спам-звонки, чтобы заранее фильтровать потенциально опасные вызовы.

Эксперты напоминают: осведомлённость и спокойная реакция — лучшие средства защиты от любых мошеннических схем, включая такие, что начинаются с, казалось бы, безобидного молчания в трубке.