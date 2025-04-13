Землетрясение в Таджикистане докатилось до юга Казахстана и Узбекистана

Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение, которое ощутили жители Казахстана и Узбекистана. Магнитуда подземных толчков достигала 5,5–5,9 балла. В Казахстане сейсмическая активность зафиксирована в 33 населённых пунктах на юге страны, сообщает Lada.kz ..

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По данным Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, 13 апреля в 09:24 по времени Астаны в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. В свою очередь Европейско-средиземноморское сейсмологическое агентство оценило силу подземных толчков в 5,9 балла.

Очаг землетрясения находился на территории Таджикистана, в 673 километрах к юго-западу от Алматы. Сейсмическая активность ощущалась на юге Казахстана, где подземные толчки магнитудой 2–3 балла были зафиксированы в 33 населённых пунктах.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, колебания ощущались в следующих населённых пунктах:

3 балла: Мырзакент, Жетысай, Абай, Сарыагаш, Казыгурт, Шардара, Ленгер, Сайрам, Шымкент, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Бауыржан Момышулы, Арыс, Темирлановка, Тараз, Сарыкемер, Аса;

2 балла: Кулан, Мерке, Каратау, Шаян (Чаян), Шаульдер, Жанатас, Туркестан, Кордай, Кентау, Шолаккорган, Шорнак, Шу, Толе Би, Мойынкум, Жанакорган.

Подземные толчки также ощутили жители Узбекистана. В частности, землетрясение затронуло Ташкент, а также Ферганскую, Наманганскую, Сырдарьинскую, Андижанскую, Джизакскую, Самаркандскую и Сурхандарьинскую области. Там также сообщалось о сейсмической активности в пределах 2–3 баллов.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

В связи с произошедшим Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам, как следует действовать при землетрясении:

сохранять спокойствие;

не пользоваться лифтом;

укрыться в безопасном месте (в дверном проёме, под столом);

при возможности — покинуть здание;

не подходить к окнам и не выходить на балконы;

по окончании толчков выйти на улицу и держаться подальше от зданий, деревьев и линий электропередачи.

Спасатели рекомендуют также иметь дома тревожный чемоданчик с необходимыми документами, аптечкой и запасом воды.