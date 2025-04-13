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13.04.2025, 11:44

Землетрясение в Таджикистане докатилось до юга Казахстана и Узбекистана

Новости Казахстана 0 1 056

Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение, которое ощутили жители Казахстана и Узбекистана. Магнитуда подземных толчков достигала 5,5–5,9 балла. В Казахстане сейсмическая активность зафиксирована в 33 населённых пунктах на юге страны, сообщает Lada.kz..

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, 13 апреля в 09:24 по времени Астаны в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. В свою очередь Европейско-средиземноморское сейсмологическое агентство оценило силу подземных толчков в 5,9 балла.

Очаг землетрясения находился на территории Таджикистана, в 673 километрах к юго-западу от Алматы. Сейсмическая активность ощущалась на юге Казахстана, где подземные толчки магнитудой 2–3 балла были зафиксированы в 33 населённых пунктах.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, колебания ощущались в следующих населённых пунктах:

  • 3 балла: Мырзакент, Жетысай, Абай, Сарыагаш, Казыгурт, Шардара, Ленгер, Сайрам, Шымкент, Манкент, Аксукент, Турар Рыскулов, Бауыржан Момышулы, Арыс, Темирлановка, Тараз, Сарыкемер, Аса;

  • 2 балла: Кулан, Мерке, Каратау, Шаян (Чаян), Шаульдер, Жанатас, Туркестан, Кордай, Кентау, Шолаккорган, Шорнак, Шу, Толе Би, Мойынкум, Жанакорган.

Подземные толчки также ощутили жители Узбекистана. В частности, землетрясение затронуло Ташкент, а также Ферганскую, Наманганскую, Сырдарьинскую, Андижанскую, Джизакскую, Самаркандскую и Сурхандарьинскую области. Там также сообщалось о сейсмической активности в пределах 2–3 баллов.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

В связи с произошедшим Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам, как следует действовать при землетрясении:

  • сохранять спокойствие;

  • не пользоваться лифтом;

  • укрыться в безопасном месте (в дверном проёме, под столом);

  • при возможности — покинуть здание;

  • не подходить к окнам и не выходить на балконы;

  • по окончании толчков выйти на улицу и держаться подальше от зданий, деревьев и линий электропередачи.

Спасатели рекомендуют также иметь дома тревожный чемоданчик с необходимыми документами, аптечкой и запасом воды.

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