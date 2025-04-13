Малый бизнес в Казахстане сможет использовать QR-переводы до 2,4 млрд тенге без потери льготного режима

Предпринимателям в Казахстане разрешили принимать безналичные переводы на сумму до 2,4 млрд тенге, не теряя права на специальный налоговый режим. Решение принято после обсуждения нового Налогового кодекса в Мажилисе, сообщает Lada.kz

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В Казахстане увеличили предельный размер оборота для предприятий, работающих по специальному налоговому режиму (СНР). Теперь малый и средний бизнес сможет принимать безналичные платежи, в том числе через QR-коды, на сумму до 2,4 млрд тенге в год. Об этом сообщил председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров после первого чтения проекта нового Налогового кодекса в Мажилисе.

По словам Ходжаназарова, это решение стало одной из ключевых побед в интересах предпринимателей, особенно тех, кто активно использует цифровые технологии в расчетах с клиентами.

«Самая большая победа, которую мы получили, – это то, что удалось отстоять специальный налоговый режим. Теперь предприниматели могут спокойно использовать безналичные переводы, не боясь выйти за лимит», – заявил он.

Ранее применение СНР ограничивалось перечнем из 40 видов деятельности. Теперь, согласно обновленным условиям, его смогут применять все предприятия малого и среднего бизнеса, за исключением тех, которые войдут в отдельный список ограничений. Ставка налога в рамках режима останется на уровне 4%.

Что даёт повышение лимита:

Упрощённое налогообложение сохранится даже при значительном объёме операций.

Свобода безналичных расчётов позволит бизнесу отказаться от работы с наличными.

Поддержка цифровизации — переход на электронные платежи способствует прозрачности и снижению теневого оборота.

Кроме того, партия Respublica заявила о намерении продолжать поддержку малого и среднего бизнеса, продвигая инициативы по снижению налоговой нагрузки, цифровой трансформации предпринимательства и повышению финансовой грамотности.