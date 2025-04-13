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13.04.2025, 13:31

Казахстанцам открыли доступ к проверке всех SIM-карт, зарегистрированных на их имя

Новости Казахстана 0 2 628

Теперь каждый житель страны может узнать, сколько мобильных номеров оформлено на его ИИН. Нововведение призвано повысить уровень цифровой безопасности и защитить граждан от мошенничества, сообщает Lada.kz

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Со 2 апреля 2025 года в Казахстане начала работать новая функция на портале электронного правительства eGov.kz: пользователи могут самостоятельно проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на их имя. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе выступления в Мажилисе.

Как это работает

Для получения информации достаточно:

  • Зайти на сайт eGov.kz

  • Авторизоваться через ИИН

  • Перейти в соответствующий раздел

  • Получить список всех мобильных номеров, зарегистрированных на ваше имя

Почему это важно

По словам министра, новая функция разработана в целях повышения уровня цифровой безопасности и борьбы с мошенническими схемами. В последние годы участились случаи, когда SIM-карты оформлялись без ведома граждан. Это может привести к следующим рискам:

  • Использование номера в преступных целях

  • Мошенничество при оформлении кредитов и микрозаймов

  • Несанкционированный доступ к банковским сервисам и личным кабинетам

  • Утечка конфиденциальной информации

Что делать, если обнаружены незнакомые номера

Если пользователь обнаружит номер, который не использует, следует немедленно принять меры. Алгоритм действий:

  1. Обратиться в ближайший офис оператора связи или позвонить в call-центр

  2. Предоставить удостоверение личности

  3. Сообщить о подозрительном номере и потребовать аннулировать регистрацию

Операторы обязаны провести проверку и при подтверждении факта ошибочной или мошеннической регистрации — удалить номер из базы.

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