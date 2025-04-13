Казахстанцам открыли доступ к проверке всех SIM-карт, зарегистрированных на их имя

Теперь каждый житель страны может узнать, сколько мобильных номеров оформлено на его ИИН. Нововведение призвано повысить уровень цифровой безопасности и защитить граждан от мошенничества, сообщает Lada.kz
Со 2 апреля 2025 года в Казахстане начала работать новая функция на портале электронного правительства eGov.kz: пользователи могут самостоятельно проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на их имя. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ходе выступления в Мажилисе.
Для получения информации достаточно:
Зайти на сайт eGov.kz
Авторизоваться через ИИН
Перейти в соответствующий раздел
Получить список всех мобильных номеров, зарегистрированных на ваше имя
По словам министра, новая функция разработана в целях повышения уровня цифровой безопасности и борьбы с мошенническими схемами. В последние годы участились случаи, когда SIM-карты оформлялись без ведома граждан. Это может привести к следующим рискам:
Использование номера в преступных целях
Мошенничество при оформлении кредитов и микрозаймов
Несанкционированный доступ к банковским сервисам и личным кабинетам
Утечка конфиденциальной информации
Если пользователь обнаружит номер, который не использует, следует немедленно принять меры. Алгоритм действий:
Обратиться в ближайший офис оператора связи или позвонить в call-центр
Предоставить удостоверение личности
Сообщить о подозрительном номере и потребовать аннулировать регистрацию
Операторы обязаны провести проверку и при подтверждении факта ошибочной или мошеннической регистрации — удалить номер из базы.
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