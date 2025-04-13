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13.04.2025, 14:14

Родители под прицелом закона: за какие проступки детей отвечают взрослые в Казахстане

Новости Казахстана 0 636

В Казахстане родители могут быть привлечены к ответственности за правонарушения своих детей. От штрафа до административного ареста — меры зависят от характера проступков несовершеннолетних. Эксперты объяснили, в каких случаях взрослым грозят санкции и как предотвратить неприятные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

За что могут наказать родителей

Родители и официальные опекуны в Казахстане несут юридическую ответственность за поведение своих детей. Как пояснил адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев, основанием для привлечения может стать статья 127 Кодекса об административных правонарушениях — «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Под эту формулировку подпадают:

  • регулярные пропуски школьных занятий без уважительных причин;

  • несдержанное, неуправляемое поведение ребенка;

  • участие подростков в правонарушениях.

Максимальное наказание для родителей:

  • штраф до 20 МРП (в 2025 году — 78 640 тенге);

  • административный арест сроком до 10 суток.

Арест может быть применен в случае, если:

  • ученик систематически прогуливает школу;

  • семья игнорирует предупреждения учебного заведения или ювенальной полиции;

  • установлено, что родители фактически не контролируют ребенка.

Другие поводы для ответственности

Санкции могут последовать и за следующие действия несовершеннолетнего:

  • употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ;

  • бродяжничество, попрошайничество;

  • мелкое хулиганство и иные административные нарушения.

Хотя административный арест родителей применяется редко, его не исключают в особо серьезных случаях. В целях профилактики нарушений, взрослым рекомендуется сотрудничать с классными руководителями, школьными психологами, соцработниками и ювенальной полицией. Помощь можно получить в Центрах поддержки семьи, где помогут составить план по корректировке поведения ребенка.

«Такие меры не только помогают избежать санкций, но и улучшают контакт с ребенком», — отметил Нурлан Жанабаев.

Почему дети прогуливают школу

Психолог Анна Вовк отмечает: причины прогулов могут быть глубже, чем просто каприз. Среди самых распространенных факторов:

  • Неприязнь к предмету или преподавателю. Иногда ребенок считает урок бесполезным или скучным.

  • Проблемы в коллективе. Буллинг, изоляция, отсутствие друзей — повод избегать школы.

  • Переутомление. Перегрузка учебой и кружками заставляет искать «дыры» в расписании.

  • Семейные конфликты. Негативная атмосфера дома, стрессы из-за родительских ссор.

  • Протестное или демонстративное поведение. Часто характерно для подростков, которые таким способом пытаются заявить о себе.

«Иногда ребенок просто не справляется с эмоциональной нагрузкой, и единственный способ для него — уйти от нее», — объясняет психолог Анна Вовк.

Как помочь ребенку вернуться в учебный ритм

Главный совет психолога — не пугать ребенка наказаниями и не устраивать допросы. Важно:

  • разобраться в мотивах прогулов;

  • не сравнивать и не обесценивать чувства ребенка;

  • делиться личным опытом, если он есть;

  • показывать, что проблема решаема;

  • быть рядом, а не против.

«Если оставить всё как есть, ребенок может дойти до исключения из школы или потери интереса к учебе вообще», — предупреждает Вовк.

Коммуникативные навыки и умение справляться с трудностями формируются именно в школьной среде. Прогулы — это не просто отсутствие на уроке, это шаг к социальному замыканию.

Вывод:
Закон действительно может наказать родителей за проступки детей, но куда эффективнее — вовремя включиться в воспитание, услышать своего ребенка и обратиться за поддержкой. Ответственность начинается не с суда, а с ежедневного диалога в семье.

Нурлан Жанабаев - практикующий юрист из Астаны, адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов. Опыт в юридической деятельности - более 20 лет. Получил высшее юридическое образование в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Также является бакалавром в области информационно-коммуникационных технологий.

Анна Вовк - практикующий психолог, магистр педагогических наук, бакалавр образования и юриспруденции. Получила высшее и послевузовское образование в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова и в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза.

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