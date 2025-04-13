Родители под прицелом закона: за какие проступки детей отвечают взрослые в Казахстане

В Казахстане родители могут быть привлечены к ответственности за правонарушения своих детей. От штрафа до административного ареста — меры зависят от характера проступков несовершеннолетних. Эксперты объяснили, в каких случаях взрослым грозят санкции и как предотвратить неприятные последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

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За что могут наказать родителей

Родители и официальные опекуны в Казахстане несут юридическую ответственность за поведение своих детей. Как пояснил адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов Нурлан Жанабаев, основанием для привлечения может стать статья 127 Кодекса об административных правонарушениях — «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Под эту формулировку подпадают:

регулярные пропуски школьных занятий без уважительных причин;

несдержанное, неуправляемое поведение ребенка;

участие подростков в правонарушениях.

Максимальное наказание для родителей:

штраф до 20 МРП (в 2025 году — 78 640 тенге );

административный арест сроком до 10 суток.

Арест может быть применен в случае, если:

ученик систематически прогуливает школу;

семья игнорирует предупреждения учебного заведения или ювенальной полиции;

установлено, что родители фактически не контролируют ребенка.

Другие поводы для ответственности

Санкции могут последовать и за следующие действия несовершеннолетнего:

употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ;

бродяжничество, попрошайничество;

мелкое хулиганство и иные административные нарушения.

Хотя административный арест родителей применяется редко, его не исключают в особо серьезных случаях. В целях профилактики нарушений, взрослым рекомендуется сотрудничать с классными руководителями, школьными психологами, соцработниками и ювенальной полицией. Помощь можно получить в Центрах поддержки семьи, где помогут составить план по корректировке поведения ребенка.

«Такие меры не только помогают избежать санкций, но и улучшают контакт с ребенком», — отметил Нурлан Жанабаев.

Почему дети прогуливают школу

Психолог Анна Вовк отмечает: причины прогулов могут быть глубже, чем просто каприз. Среди самых распространенных факторов:

Неприязнь к предмету или преподавателю. Иногда ребенок считает урок бесполезным или скучным.

Проблемы в коллективе. Буллинг, изоляция, отсутствие друзей — повод избегать школы.

Переутомление. Перегрузка учебой и кружками заставляет искать «дыры» в расписании.

Семейные конфликты. Негативная атмосфера дома, стрессы из-за родительских ссор.

Протестное или демонстративное поведение. Часто характерно для подростков, которые таким способом пытаются заявить о себе.

«Иногда ребенок просто не справляется с эмоциональной нагрузкой, и единственный способ для него — уйти от нее», — объясняет психолог Анна Вовк.

Как помочь ребенку вернуться в учебный ритм

Главный совет психолога — не пугать ребенка наказаниями и не устраивать допросы. Важно:

разобраться в мотивах прогулов;

не сравнивать и не обесценивать чувства ребенка;

делиться личным опытом, если он есть;

показывать, что проблема решаема;

быть рядом, а не против.

«Если оставить всё как есть, ребенок может дойти до исключения из школы или потери интереса к учебе вообще», — предупреждает Вовк.

Коммуникативные навыки и умение справляться с трудностями формируются именно в школьной среде. Прогулы — это не просто отсутствие на уроке, это шаг к социальному замыканию.

Вывод:

Закон действительно может наказать родителей за проступки детей, но куда эффективнее — вовремя включиться в воспитание, услышать своего ребенка и обратиться за поддержкой. Ответственность начинается не с суда, а с ежедневного диалога в семье.

Нурлан Жанабаев - практикующий юрист из Астаны, адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов. Опыт в юридической деятельности - более 20 лет. Получил высшее юридическое образование в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Также является бакалавром в области информационно-коммуникационных технологий.

Анна Вовк - практикующий психолог, магистр педагогических наук, бакалавр образования и юриспруденции. Получила высшее и послевузовское образование в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова и в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза.