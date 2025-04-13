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13.04.2025, 14:27

Сколько зарабатывают имамы в Казахстане: озвучены цифры

Новости Казахстана 0 672

В Казахстане около 800 религиозных служителей получают заработную плату. В Духовном управлении мусульман страны рассказали, когда начали выплачивать имамам деньги и в каком размере, сообщает Lada.kz

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Официальные выплаты имамам в Казахстане начали осуществляться с 2021 года. Как сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК), именно тогда впервые была введена система ежемесячного денежного вознаграждения для служителей религии.

Размер выплат и категории получателей

Размер заработной платы составляет сумму, равную минимальной зарплате в стране — 85 тысяч тенге. На выплаты могут рассчитывать:

  • сельские имамы, не имеющие стабильного дохода;

  • лучшие студенты медресе;

  • преподаватели исламских учебных заведений.

Как развивалась инициатива

Инициатива была запущена по предложению Верховного муфтия на расширенном собрании ДУМК в 2021 году. Тогда выплаты назначили 200 сельским имамам.

Уже к 2023 году количество получателей выросло более чем вдвое — до 532 человек. В их число вошли:

  • 200 сельских имамов;

  • 200 студентов медресе, проявивших выдающиеся успехи в обучении;

  • 132 преподавателя медресе.

На сегодняшний день, по данным ДУМК, зарплату получают порядка 800 религиозных деятелей.

Кто такой имам

Имам — это духовный наставник и лидер в исламе. Он проводит коллективные молитвы, произносит проповеди и обучает верующих основам религии. Кроме того, имам выполняет важную роль советника и наставника в мусульманской общине, оказывая поддержку верующим в вопросах духовной и повседневной жизни.

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