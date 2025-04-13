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13.04.2025, 17:33

Казахстанцев продали в рабство в Мьянме: пострадавших вернули на родину

Новости Казахстана 0 407

Группа граждан Казахстана стала жертвой торговли людьми и оказалась в трудовом рабстве в Мьянме. Людей обманом вывезли из Таиланда, обещая работу, и заставляли трудиться в мошеннических колл-центрах. Благодаря дипломатическому вмешательству им удалось вернуться на родину, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  ИА «NewTimes.kz».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Четверо граждан Казахстана стали жертвами торговли людьми и были незаконно вывезены в Мьянму, где их принуждали к работе в преступных схемах. Инцидент также затронул граждан Узбекистана и Кыргызстана. Все пострадавшие были освобождены при содействии узбекских и казахстанских дипломатов.

Как сообщает агентство «Дунё», в Генеральное консульство Узбекистана обратились граждане, рассказавшие, что попали в рабство в Мьянме. Изначально им предложили высокооплачиваемую работу в интернете и выдали бесплатные авиабилеты до Таиланда. Однако по прибытии их обманным путем переправили через границу в Мьянму, где отобрали документы и поместили в колл-центры, занимающиеся телефонным мошенничеством.

Отказ выполнять приказы преступников сопровождался угрозами и физическим насилием. Более того, за освобождение пострадавших требовалась крупная сумма денег.

В аналогичной ситуации оказались 8 граждан Кыргызстана и 2 гражданина Узбекистана. Из-за отсутствия дипломатических представительств Кыргызстана в Таиланде, его интересы в переговорах представляли дипломаты Казахстана и Узбекистана.

В результате совместных действий и переговоров с компетентными органами Мьянмы и Таиланда все пострадавшие были освобождены и переданы дипломатам на пограничном пункте Маесот в Таиланде. Им предоставили временное жилье, питание и помощь в организации возвращения на родину.

11 апреля 2025 года 4 граждан Казахстана, 2 гражданина Узбекистана и 7 граждан Кыргызстана были благополучно доставлены домой.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте была осуждена женщина, обвиняемая в торговле людьми и продаже казахстанцев в Бахрейн.

Случай в Мьянме вновь акцентирует внимание на опасности трудовой миграции без официальных гарантий и необходимости проверять достоверность любых предложений о работе за границей.

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