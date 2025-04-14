Нырнул — и не вынырнул: загадочное исчезновение казахстанца на Иртыше

В Павлодарской области спасатели продолжают поиски мужчины, который ночью 12 апреля прыгнул с баржи в реку Иртыш и исчез под водой. По данным очевидцев, перед происшествием отдыхающие распивали алкоголь, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, инцидент произошел в районе села Теренколь.
Очевидцы рассказали, что компания людей отдыхала на пришвартованной у берега барже. В какой-то момент один из мужчин прыгнул в реку и не вынырнул. Предположительно, отдыхающие находились в состоянии алкогольного опьянения.
В поисково-спасательной операции задействованы:
4 сотрудника ДЧС;
1 единица техники;
1 плавсредство.
Спасатели обследуют как саму акваторию, так и прибрежную зону. Работы продолжаются.
Специалисты напоминают:
Согласно статье 412 Кодекса об административных правонарушениях РК, за нарушение правил поведения на водоемах предусмотрена административная ответственность:
Штраф составляет 7 МРП, что на текущий момент эквивалентно 25 844 тенге;
Санкции применяются к физическим лицам, если в действиях нет признаков уголовного преступления;
Ответственность несет лицо, обязанное обеспечивать соблюдение правил безопасности.
В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности при нахождении на воде, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Такие действия могут привести к трагическим последствиям не только для самих отдыхающих, но и для спасателей, вынужденных проводить масштабные поисковые работы.
Комментарии0 комментарий(ев)