Курсанты Нацгвардии в Казахстане устроили массовую драку: пострадали десятки

В Петропавловске между курсантами Академии Национальной гвардии произошёл конфликт, который перерос в массовую драку. Несколько участников получили травмы, начата служебная проверка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Что произошло

Информация о драке появилась сначала в социальных сетях. По предварительным данным, в конфликте приняли участие от 20 до 40 человек. В числе участников были и иностранные курсанты — в частности, граждане Таджикистана, проходящие обучение в академии.

Реакция академии

Факт драки подтвердили в пресс-службе Академии Национальной гвардии. Там сообщили, что инцидент произошёл между курсантами первого курса.

«В результате конфликта несколько курсантов получили незначительные телесные повреждения — ссадины и гематомы. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь была оказана на месте», — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас проводится внутренняя проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия. Другие подробности в академии не раскрыли.

Об учебном заведении

Академия Национальной гвардии была основана в 1997 году как Высшее военное училище внутренних войск МВД Казахстана. С 2022 года учреждение имеет статус академии и является единственным в стране высшим военным учебным заведением, подготавливающим офицеров по восьми специальностям.

Учебное заведение принимает курсантов не только из Казахстана, но и из других стран. С 2009 года, в рамках межправительственных соглашений, в академии бесплатно обучаются граждане Таджикистана.