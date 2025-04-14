Вдова известного врача обратилась к Токаеву, обвинив медиков в гибели супруга

Супруга известного врача-комбустиолога Марата Канжигалина записала видеообращение к Президенту Казахстана с просьбой вмешаться в расследование его смерти. Женщина считает, что трагедия произошла по вине медиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

Госпитализация с подозрением на инсульт

Как рассказала вдова погибшего Гульнар Тохметова, её муж был доставлен в больницу 16 декабря 2023 года с подозрением на инсульт. Однако, по её словам, после осмотра в приёмном покое его отпустили домой. В итоге, как отметила женщина, домой он так и не вернулся — вскоре после госпитализации мужчина оказался в палате интенсивной терапии.

Черепно-мозговая травма и кома

Уже находясь в отделении реанимации, Марат Канжигалин получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он впал в кому, из которой так и не вышел, и спустя 26 дней скончался в одной из клиник Астаны.

Нарушения и бездействие

Гульнар Тохметова утверждает, что инцидент не был должным образом зафиксирован в медицинском учреждении. По её словам, врачи не сообщили о травме в правоохранительные органы, несмотря на то, что в подобных случаях это является обязательным требованием. Уголовное расследование, по её утверждению, началось лишь после смерти супруга.

— За три месяца следствие не сдвинулось с мёртвой точки. Следователи неоднократно менялись, а опрошено было лишь трое сотрудников больницы. Более того, нам отказали в предоставлении видеозаписей с камер наблюдения приёмного покоя, — сообщила вдова.

Сначала в больнице уверяли, что записи хранятся 10 дней, затем сослались на врачебную тайну. Семья направила жалобы в Генеральную прокуратуру, Министерство здравоохранения и Комитет медико-фармацевтического контроля, но, по словам Тохметовой, все ответы были формальными, а руководитель клиники избегает личных встреч.

Обращение к Президенту

В своём видеообращении, опубликованном в Instagram, Гульнар Тохметова призвала Главу государства лично вмешаться в ситуацию и содействовать справедливому расследованию.

— Я прошу вас помочь нам узнать правду. Сегодня это произошло с нами, а завтра может случиться с кем угодно. Мой муж был не просто врачом, он был любящим отцом и заботливым дедом. Мы не остановимся, пока справедливость не восторжествует, — заявила женщина.

Минздрав от комментариев воздержался

В Министерстве здравоохранения отказались давать какие-либо комментарии, сославшись на то, что дело находится в стадии следствия.