Мопеды в Казахстане приравняли к авто: где проходить техосмотр и что будут проверять

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила для владельцев мопедов. Теперь двухколесные транспортные средства официально приравнены к автомобилям. Это означает, что мопеды подлежат обязательной регистрации и техническому осмотру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Согласно информации от Министерства транспорта, пройти техосмотр можно в обычных техцентрах, которые обслуживают легковые автомобили. Всего по Казахстану работают:
950 операторов техосмотра
2000 стационарных пунктов ТО
750 мобильных станций технического осмотра
Для прохождения проверки владельцу достаточно привезти зарегистрированный мопед в один из таких центров.
Мопеды попадают в категорию L1, которая включает:
двухколесные транспортные средства,
максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч,
объем двигателя — до 50 кубических сантиметров,
либо электродвигатели мощностью до 4 кВт.
Процедура технического осмотра для мопедов аналогична проверке мотоциклов. Инспекторы оценивают:
состояние тормозной системы;
исправность световых приборов (фары, габариты);
состояние шин и рулевого управления.
Да, от прохождения техосмотра освобождаются новые мопеды, если с даты их выпуска не прошло одного года.
Теперь все мопедисты обязаны соблюдать те же правила, что и автовладельцы. Езда без госномеров и техосмотра считается нарушением закона. В ближайшее время по всей стране планируются рейды, направленные на выявление незарегистрированных мопедов и нарушителей новых требований.
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