Мопеды в Казахстане приравняли к авто: где проходить техосмотр и что будут проверять

С 5 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила для владельцев мопедов. Теперь двухколесные транспортные средства официально приравнены к автомобилям. Это означает, что мопеды подлежат обязательной регистрации и техническому осмотру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

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Где проходить техосмотр мопеду?

Согласно информации от Министерства транспорта, пройти техосмотр можно в обычных техцентрах, которые обслуживают легковые автомобили. Всего по Казахстану работают:

950 операторов техосмотра

2000 стационарных пунктов ТО

750 мобильных станций технического осмотра

Для прохождения проверки владельцу достаточно привезти зарегистрированный мопед в один из таких центров.

К какой категории относится мопед?

Мопеды попадают в категорию L1, которая включает:

двухколесные транспортные средства,

максимальная скорость которых не превышает 50 км/ч ,

объем двигателя — до 50 кубических сантиметров ,

либо электродвигатели мощностью до 4 кВт.

Что проверяют при техосмотре?

Процедура технического осмотра для мопедов аналогична проверке мотоциклов. Инспекторы оценивают:

состояние тормозной системы ;

исправность световых приборов (фары, габариты);

состояние шин и рулевого управления.

Есть ли исключения?

Да, от прохождения техосмотра освобождаются новые мопеды, если с даты их выпуска не прошло одного года.

Почему это важно?

Теперь все мопедисты обязаны соблюдать те же правила, что и автовладельцы. Езда без госномеров и техосмотра считается нарушением закона. В ближайшее время по всей стране планируются рейды, направленные на выявление незарегистрированных мопедов и нарушителей новых требований.