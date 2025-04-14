"Платите только наличными!": в Казахстане за отказ принять оплату картой грозит штраф 157 тысяч тенге

В Казахстане покупатели имеют законное право выбирать способ оплаты товаров и услуг — будь то наличные, банковская карта или QR-платеж. Однако, несмотря на это, некоторые предприниматели по-прежнему отказываются принимать безналичные расчеты. Разбираемся, как действовать в такой ситуации и на что могут рассчитывать граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
Согласно действующему законодательству, каждый покупатель сам решает, каким способом оплатить покупку — наличными или безналично. Продавец не имеет права ограничивать выбор клиента и требовать только один вариант оплаты.
Допустимые формы расчетов:
наличные деньги;
банковские карты;
QR-платежи через мобильные приложения.
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, что отказ предпринимателя принимать безналичную оплату противоречит закону. Такие действия классифицируются как нарушение правил торговли.
Ответственность за отказ:
при первом выявленном случае — официальное предупреждение;
при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (в 2025 году это составляет 157 280 тенге).
Если продавец отказывается принять оплату картой или через QR, покупатель может подать жалобу:
Через территориальные департаменты государственных доходов. Контакты доступны на портале eGov.kz.
Через онлайн-сервис e-Otinish. При подаче обращения рекомендуется прикрепить доказательства: фотографии, чеки, скриншоты переписки и др.
Кроме отказа от безналичной оплаты, продавцы могут нарушить закон, если:
не выдают фискальные чеки;
отказываются принимать монеты мелкого номинала (1, 2 и 5 тенге).
Все эти действия также подпадают под административную ответственность.
В свете недавнего обсуждения в США отказа от монеты в 1 цент, в Казахстане также возникли вопросы о судьбе монеты в 1 тенге. Однако официальных планов по отказу от этой денежной единицы на данный момент нет.
Вывод:
Покупатель в Казахстане вправе сам выбирать удобный способ оплаты. Если продавец отказывается принять безналичный расчет — это повод для обращения в контролирующие органы. Такие нарушения не остаются безнаказанными.
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