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14.04.2025, 08:47

"Платите только наличными!": в Казахстане за отказ принять оплату картой грозит штраф 157 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 1 367

В Казахстане покупатели имеют законное право выбирать способ оплаты товаров и услуг — будь то наличные, банковская карта или QR-платеж. Однако, несмотря на это, некоторые предприниматели по-прежнему отказываются принимать безналичные расчеты. Разбираемся, как действовать в такой ситуации и на что могут рассчитывать граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

 

Фото с сайта microloans.kz: UGC
Фото с сайта microloans.kz: UGC

Право выбора остается за покупателем

Согласно действующему законодательству, каждый покупатель сам решает, каким способом оплатить покупку — наличными или безналично. Продавец не имеет права ограничивать выбор клиента и требовать только один вариант оплаты.

Допустимые формы расчетов:

  • наличные деньги;

  • банковские карты;

  • QR-платежи через мобильные приложения.

Требование оплаты только наличными — незаконно

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, что отказ предпринимателя принимать безналичную оплату противоречит закону. Такие действия классифицируются как нарушение правил торговли.

Ответственность за отказ:

  • при первом выявленном случае — официальное предупреждение;

  • при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (в 2025 году это составляет 157 280 тенге).

Куда жаловаться на недобросовестных продавцов

Если продавец отказывается принять оплату картой или через QR, покупатель может подать жалобу:

  1. Через территориальные департаменты государственных доходов. Контакты доступны на портале eGov.kz.

  2. Через онлайн-сервис e-Otinish. При подаче обращения рекомендуется прикрепить доказательства: фотографии, чеки, скриншоты переписки и др.

Дополнительные нарушения, за которые можно пожаловаться

Кроме отказа от безналичной оплаты, продавцы могут нарушить закон, если:

  • не выдают фискальные чеки;

  • отказываются принимать монеты мелкого номинала (1, 2 и 5 тенге).

Все эти действия также подпадают под административную ответственность.

А могут ли отменить 1 тенге?

В свете недавнего обсуждения в США отказа от монеты в 1 цент, в Казахстане также возникли вопросы о судьбе монеты в 1 тенге. Однако официальных планов по отказу от этой денежной единицы на данный момент нет.

Вывод:
Покупатель в Казахстане вправе сам выбирать удобный способ оплаты. Если продавец отказывается принять безналичный расчет — это повод для обращения в контролирующие органы. Такие нарушения не остаются безнаказанными.

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