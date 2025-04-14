"Платите только наличными!": в Казахстане за отказ принять оплату картой грозит штраф 157 тысяч тенге

В Казахстане покупатели имеют законное право выбирать способ оплаты товаров и услуг — будь то наличные, банковская карта или QR-платеж. Однако, несмотря на это, некоторые предприниматели по-прежнему отказываются принимать безналичные расчеты. Разбираемся, как действовать в такой ситуации и на что могут рассчитывать граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото с сайта microloans.kz: UGC

Право выбора остается за покупателем

Согласно действующему законодательству, каждый покупатель сам решает, каким способом оплатить покупку — наличными или безналично. Продавец не имеет права ограничивать выбор клиента и требовать только один вариант оплаты.

Допустимые формы расчетов:

наличные деньги;

банковские карты;

QR-платежи через мобильные приложения.

Требование оплаты только наличными — незаконно

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, что отказ предпринимателя принимать безналичную оплату противоречит закону. Такие действия классифицируются как нарушение правил торговли.

Ответственность за отказ:

при первом выявленном случае — официальное предупреждение;

при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (в 2025 году это составляет 157 280 тенге).

Куда жаловаться на недобросовестных продавцов

Если продавец отказывается принять оплату картой или через QR, покупатель может подать жалобу:

Через территориальные департаменты государственных доходов. Контакты доступны на портале eGov.kz. Через онлайн-сервис e-Otinish. При подаче обращения рекомендуется прикрепить доказательства: фотографии, чеки, скриншоты переписки и др.

Дополнительные нарушения, за которые можно пожаловаться

Кроме отказа от безналичной оплаты, продавцы могут нарушить закон, если:

не выдают фискальные чеки ;

отказываются принимать монеты мелкого номинала (1, 2 и 5 тенге).

Все эти действия также подпадают под административную ответственность.

А могут ли отменить 1 тенге?

В свете недавнего обсуждения в США отказа от монеты в 1 цент, в Казахстане также возникли вопросы о судьбе монеты в 1 тенге. Однако официальных планов по отказу от этой денежной единицы на данный момент нет.

Вывод:

Покупатель в Казахстане вправе сам выбирать удобный способ оплаты. Если продавец отказывается принять безналичный расчет — это повод для обращения в контролирующие органы. Такие нарушения не остаются безнаказанными.