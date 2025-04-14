«Зайти нельзя, смотреть страшно»: иностранца шокировало состояние туалетов в Казахстане

Путешественник из Беларуси поделился впечатлениями от поездки по Казахстану и возмутился санитарным состоянием общественных туалетов на трассах, сообщает Lada.kz

Фото: invite.viber.com

Видео с участием туриста появилось в Казнете и вызвало широкий резонанс. Мужчина, путешествующий по Казахстану, выразил разочарование из-за крайне неудовлетворительных условий в придорожных санузлах.

«В Казахстане много плюсов. Но есть и минусы, как и в любой стране. Меня поражает одно: почему здесь такие грязные туалеты? Вот, за моей спиной — нормальная заправка, но туалет там просто ужасен. Грязь, отсутствие туалетной бумаги. И каждый раз, когда я буду думать о Казахстане, первое, что всплывает в памяти — это именно такие туалеты», — отметил иностранец на видео.

Не первый случай возмущения

Это не первый случай, когда внимание общественности привлекают санитарные условия на трассах. Ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова также делилась своими негативными впечатлениями. Она рассказала о поездке в Жаркент, где её шокировали состояния придорожной инфраструктуры, особенно уличных туалетов.