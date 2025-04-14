«Зайти нельзя, смотреть страшно»: иностранца шокировало состояние туалетов в Казахстане

Путешественник из Беларуси поделился впечатлениями от поездки по Казахстану и возмутился санитарным состоянием общественных туалетов на трассах, сообщает Lada.kz
Видео с участием туриста появилось в Казнете и вызвало широкий резонанс. Мужчина, путешествующий по Казахстану, выразил разочарование из-за крайне неудовлетворительных условий в придорожных санузлах.
«В Казахстане много плюсов. Но есть и минусы, как и в любой стране. Меня поражает одно: почему здесь такие грязные туалеты? Вот, за моей спиной — нормальная заправка, но туалет там просто ужасен. Грязь, отсутствие туалетной бумаги. И каждый раз, когда я буду думать о Казахстане, первое, что всплывает в памяти — это именно такие туалеты», — отметил иностранец на видео.
Это не первый случай, когда внимание общественности привлекают санитарные условия на трассах. Ранее народная артистка Казахстана Макпал Жунусова также делилась своими негативными впечатлениями. Она рассказала о поездке в Жаркент, где её шокировали состояния придорожной инфраструктуры, особенно уличных туалетов.
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