С 22 апреля в Казахстане меняются правила продажи билетов на поезда: что важно знать пассажирам

С 22 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила перевозки пассажиров и продажи железнодорожных билетов. Изменения внесены приказом и.о. министра транспорта и касаются как сроков продажи билетов, так и порядка оформления, условий возврата и льготных поездок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
На пассажирские поезда теперь билеты можно приобрести от 45 суток и вплоть до 10 минут до отправления поезда. Ранее продажа завершалась за сутки.
На пригородные поезда — от 10 суток до 10 минут до отправления (вместо прежнего ограничения в 1 сутки).
Продажи билетов на пассажирские поезда стартуют ежедневно с 7:00 по времени Астаны.
Оформление возможно только через билетные кассы и делится по категориям:
С момента открытия продажи:
Лицо с инвалидностью 1-й группы с ограничениями в передвижении и его сопровождающий;
Ребенок с инвалидностью (до 18 лет) и сопровождающий;
Лица, направляющиеся по медицинским показаниям, и сопровождающие.
За 7 суток до отправления поезда — для остальных групп инвалидности.
Для оформления билета требуется подтверждающий статус документ. Также допускается покупка до 4 мест в одном купе.
Продажа осуществляется через:
Автоматизированную систему (АСУ ПП);
Онлайн-сервисы;
Билетные кассы;
Самообслуживающие терминалы;
Терминал у проводника.
При покупке необходимо указать ФИО, ИИН и данные одного из удостоверяющих личность документов. Билеты оформляются по оригиналу или цифровому документу (через сервис цифровых документов). Временное удостоверение личности больше не принимается.
Допустимы следующие документы:
Паспорт/удостоверение личности гражданина РК;
Вид на жительство, удостоверение беженца/лица без гражданства;
Дипломатический, служебный паспорт;
Свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);
Военный билет (для срочной службы);
Свидетельство на возвращение (для иностранцев).
Льготы предоставляются:
Лицам с инвалидностью (всех групп) и детям с инвалидностью;
Сопровождающим лицам инвалидов I и II групп, а также детей с инвалидностью.
На социально значимых маршрутах действует скидка 50%, на коммерческих — по усмотрению перевозчика. Билет для сопровождающего оформляется одновременно с билетом на инвалида — в один вагон, по одному маршруту.
Полный возврат стоимости билета:
При отмене поезда;
При задержке отправления более чем на 1 час;
При отсутствии указанных мест и отказе от замены.
Компенсация за опоздание поезда: 3% от стоимости билета за каждый полный час (не более 100%), по заявлению пассажира и при наличии акта вокзала.
Заявление на компенсацию можно подать в течение 6 месяцев после инцидента.
Один ребенок до 7 лет провозится бесплатно без отдельного места. Если необходимо место — приобретается льготный билет.
Дети от 7 до 15 лет — по льготной цене (50%).
С 15 лет — билеты по взрослому тарифу.
Важно: не допускается оформление более одного льготного билета на одного ребенка в одном поезде по одному маршруту.
Несовершеннолетний без родителей может ехать только с нотариально заверенным согласием от законного представителя.
Несовершеннолетние старше 15 лет могут ехать одни — при наличии нотариального разрешения.
Письменные заявки на резервирование мест от организованных групп и групп детей принимаются:
Не менее чем за 45 суток и не позднее 3 суток до отправления;
При безналичной оплате — не позднее 6 суток.
Если заявка подана позже 6 суток, оплату за билеты принимают только наличными, в течение суток после резервирования.
В пригородных поездах допускается бесплатный провоз:
Детских колясок, велосипедов (разобранных и упакованных);
Растений, саженцев до 180 см в высоту.
Прием крупногабаритного грузобагажа (до 500 кг) осуществляется при условии, что он не перегружается в пути.
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