С 22 апреля в Казахстане меняются правила продажи билетов на поезда: что важно знать пассажирам

С 22 апреля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила перевозки пассажиров и продажи железнодорожных билетов. Изменения внесены приказом и.о. министра транспорта и касаются как сроков продажи билетов, так и порядка оформления, условий возврата и льготных поездок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: almaty.tv

Новые сроки начала продаж билетов

На пассажирские поезда теперь билеты можно приобрести от 45 суток и вплоть до 10 минут до отправления поезда . Ранее продажа завершалась за сутки.

На пригородные поезда — от 10 суток до 10 минут до отправления (вместо прежнего ограничения в 1 сутки).

Продажи билетов на пассажирские поезда стартуют ежедневно с 7:00 по времени Астаны.

Продажа мест в специализированных купе для лиц с инвалидностью

Оформление возможно только через билетные кассы и делится по категориям:

С момента открытия продажи : Лицо с инвалидностью 1-й группы с ограничениями в передвижении и его сопровождающий; Ребенок с инвалидностью (до 18 лет) и сопровождающий; Лица, направляющиеся по медицинским показаниям, и сопровождающие.

За 7 суток до отправления поезда — для остальных групп инвалидности.

Для оформления билета требуется подтверждающий статус документ. Также допускается покупка до 4 мест в одном купе.

Где и как можно оформить билет

Продажа осуществляется через:

Автоматизированную систему (АСУ ПП);

Онлайн-сервисы;

Билетные кассы;

Самообслуживающие терминалы;

Терминал у проводника.

При покупке необходимо указать ФИО, ИИН и данные одного из удостоверяющих личность документов. Билеты оформляются по оригиналу или цифровому документу (через сервис цифровых документов). Временное удостоверение личности больше не принимается.

Документы, необходимые для покупки билета

Допустимы следующие документы:

Паспорт/удостоверение личности гражданина РК;

Вид на жительство, удостоверение беженца/лица без гражданства;

Дипломатический, служебный паспорт;

Свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);

Военный билет (для срочной службы);

Свидетельство на возвращение (для иностранцев).

Правила оформления льготных билетов

Льготы предоставляются:

Лицам с инвалидностью (всех групп) и детям с инвалидностью;

Сопровождающим лицам инвалидов I и II групп, а также детей с инвалидностью.

На социально значимых маршрутах действует скидка 50%, на коммерческих — по усмотрению перевозчика. Билет для сопровождающего оформляется одновременно с билетом на инвалида — в один вагон, по одному маршруту.

Условия возврата билетов и компенсаций

Полный возврат стоимости билета: При отмене поезда; При задержке отправления более чем на 1 час; При отсутствии указанных мест и отказе от замены.

Компенсация за опоздание поезда: 3% от стоимости билета за каждый полный час (не более 100%), по заявлению пассажира и при наличии акта вокзала.

Заявление на компенсацию можно подать в течение 6 месяцев после инцидента.

Новые правила перевозки детей

Один ребенок до 7 лет провозится бесплатно без отдельного места. Если необходимо место — приобретается льготный билет .

Дети от 7 до 15 лет — по льготной цене (50%) .

С 15 лет — билеты по взрослому тарифу.

Важно: не допускается оформление более одного льготного билета на одного ребенка в одном поезде по одному маршруту.

Порядок сопровождения несовершеннолетних

Несовершеннолетний без родителей может ехать только с нотариально заверенным согласием от законного представителя.

Несовершеннолетние старше 15 лет могут ехать одни — при наличии нотариального разрешения.

Нововведения для организованных групп

Письменные заявки на резервирование мест от организованных групп и групп детей принимаются:

Не менее чем за 45 суток и не позднее 3 суток до отправления ;

При безналичной оплате — не позднее 6 суток.

Если заявка подана позже 6 суток, оплату за билеты принимают только наличными, в течение суток после резервирования.

Перевозка ручной клади и грузобагажа

В пригородных поездах допускается бесплатный провоз:

Детских колясок, велосипедов (разобранных и упакованных);

Растений, саженцев до 180 см в высоту.

Прием крупногабаритного грузобагажа (до 500 кг) осуществляется при условии, что он не перегружается в пути.