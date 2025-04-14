Что изменится в пенсии для казахстанцев, родившихся после 1975 года

С 2024 года в Казахстане началась реализация новой пенсионной реформы, которая напрямую затрагивает граждан, родившихся после 1 января 1975 года. Главное новшество — введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) , направленных на формирование дополнительной пенсии для будущих пенсионеров, сообщает Lada.kz

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Сколько работодатели уже перечислили

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 апреля 2025 года работодатели перечислили в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) 329,1 млрд тенге обязательных пенсионных взносов за 4,9 миллиона работников.

Какой размер отчислений

Введение ОПВР осуществляется поэтапно:

2024 год — 1,5% от дохода работника;

2025 год — 2,5%;

К 2028 году ставка вырастет до 5%.

Эти средства выплачиваются исключительно за счет работодателя и являются дополнительной формой поддержки работников в будущем.

Из чего теперь будет складываться пенсия

Для казахстанцев, родившихся после 1975 года, пенсия будет состоять из трех компонентов:

Базовая пенсия — выплачивается государством. Накопительная пенсия — формируется за счет индивидуальных отчислений в ЕНПФ. Условно-накопительная пенсия — формируется за счет ОПВР, которые уплачивает работодатель.

Таким образом, новая модель предполагает повышение роли работодателя в формировании пенсионного капитала наравне с самим работником и государством.

Кого касается новая система

Отчисления в рамках ОПВР производятся только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Для граждан, рожденных ранее, действует прежняя схема пенсионного обеспечения.

Влияние на работодателей

В Министерстве подчеркнули, что расходы на уплату ОПВР относятся к вычетам из налогооблагаемого дохода компании в соответствии с Налоговым кодексом РК. Это означает, что дополнительная финансовая нагрузка на работодателя будет умеренной и экономически обоснованной.

Итог

Новая система пенсионных взносов ориентирована на долгосрочную финансовую защиту работающих казахстанцев и призвана повысить уровень пенсионного обеспечения будущих поколений. За счет постепенного увеличения ставки ОПВР и распределения ответственности между государством, работником и работодателем, создается более устойчивый и сбалансированный пенсионный механизм.