Что изменится в пенсии для казахстанцев, родившихся после 1975 года

С 2024 года в Казахстане началась реализация новой пенсионной реформы, которая напрямую затрагивает граждан, родившихся после 1 января 1975 года. Главное новшество — введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), направленных на формирование дополнительной пенсии для будущих пенсионеров, сообщает Lada.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 апреля 2025 года работодатели перечислили в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) 329,1 млрд тенге обязательных пенсионных взносов за 4,9 миллиона работников.
Введение ОПВР осуществляется поэтапно:
2024 год — 1,5% от дохода работника;
2025 год — 2,5%;
К 2028 году ставка вырастет до 5%.
Эти средства выплачиваются исключительно за счет работодателя и являются дополнительной формой поддержки работников в будущем.
Для казахстанцев, родившихся после 1975 года, пенсия будет состоять из трех компонентов:
Базовая пенсия — выплачивается государством.
Накопительная пенсия — формируется за счет индивидуальных отчислений в ЕНПФ.
Условно-накопительная пенсия — формируется за счет ОПВР, которые уплачивает работодатель.
Таким образом, новая модель предполагает повышение роли работодателя в формировании пенсионного капитала наравне с самим работником и государством.
Отчисления в рамках ОПВР производятся только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Для граждан, рожденных ранее, действует прежняя схема пенсионного обеспечения.
В Министерстве подчеркнули, что расходы на уплату ОПВР относятся к вычетам из налогооблагаемого дохода компании в соответствии с Налоговым кодексом РК. Это означает, что дополнительная финансовая нагрузка на работодателя будет умеренной и экономически обоснованной.
Новая система пенсионных взносов ориентирована на долгосрочную финансовую защиту работающих казахстанцев и призвана повысить уровень пенсионного обеспечения будущих поколений. За счет постепенного увеличения ставки ОПВР и распределения ответственности между государством, работником и работодателем, создается более устойчивый и сбалансированный пенсионный механизм.
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