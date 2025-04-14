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14.04.2025, 10:05

Зачем «КазМунайГаз» продал крупную долю казахстанского завода российской компании

Новости Казахстана 0 1 619

Контрольный пакет казахстанского предприятия по производству упаковочной пленки продан российской компании. В КМГ объяснили, зачем это было сделано, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» прокомментировала продажу 60% акций ТОО «Полимер Продакшн» российскому холдингу СИБУР. Причины такого решения связаны с восстановлением неработающего предприятия и необходимостью привлечения профильного инвестора.

Завод простаивал и приносил убытки

Согласно официальной информации, на момент покупки КМГ 100% доли в предприятии в декабре 2023 года завод находился в законсервированном состоянии. Производство БОПП-пленки — около 10 тысяч тонн в год — было полностью остановлено, технологические линии не эксплуатировались, а персонал находился в вынужденном простое с частичной выплатой заработной платы.

Убытки предприятия к тому моменту достигли 5,8 миллиарда тенге.

Почему КМГ решил продать долю

Восстановлением завода КМГ занялся самостоятельно, однако производство упаковочной пленки не входит в число профильных направлений деятельности нацкомпании. В связи с этим было принято решение о поиске стратегического партнера, который поможет вывести завод из кризиса и запустить его работу.

Выбор пал на российскую компанию СИБУР по нескольким причинам:

  • СИБУР уже является партнером КМГ в рамках другого проекта — KPI, где производится полипропилен, являющийся основным сырьем для БОПП-пленки;

  • У российского холдинга есть обширный опыт в производстве аналогичной упаковочной продукции — мощности заводов СИБУРа достигают 180 тысяч тонн в год.

Что даст сделка

Сделка по продаже контрольного пакета предусматривает инвестиции в модернизацию предприятия и скорейшее восстановление производства. Ожидается, что завод возобновит работу в третьем или четвертом квартале 2025 года.

В настоящее время сотрудники завода проходят повышение квалификации на производственных площадках СИБУРа. После запуска предприятия более 200 казахстанцев получат постоянную занятость.

Кроме того, планы развития предусматривают экспорт продукции и расширение ассортимента БОПП-пленки, востребованной в пищевой и другой промышленности.

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