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14.04.2025, 11:37

Новый способ приумножить сбережения: что предлагают казахстанцам вместо вкладов

Новости Казахстана 0 809

Казахстанцы по-прежнему доверяют свои деньги банковским депозитам, и объем таких накоплений продолжает расти. Однако на фоне высокой инфляции традиционные вклады уже не обеспечивают желаемую доходность. На смену им приходят новые финансовые инструменты – и один из них уже доступен в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото: pic.rutubelist.ru
Фото: pic.rutubelist.ru

Депозиты: популярны, но не так выгодны

По данным на начало марта 2025 года, сумма депозитов физических лиц в банках Казахстана превысила 20 триллионов тенге. Это на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на такой рост, доходность вкладов остается умеренной — в среднем около 13% годовых.

Проблема в том, что инфляция "съедает" значительную часть этого дохода. В итоге вкладчики формально копят деньги, но на деле их покупательная способность снижается.

Альтернатива в лице депозитных сертификатов

Одним из новых способов накопления стали депозитные сертификаты. Это банковский инструмент, схожий с классическим вкладом, но более гибкий и потенциально прибыльный.

  • Доходность — до 17,5% годовых, что заметно выше среднерыночной ставки по депозитам.

  • Средства начисляются ежедневно и могут поступать прямо на банковскую карту.

  • Оформление занимает всего несколько минут и возможно как онлайн, так и в отделении банка.

На сегодняшний день такие сертификаты предлагают два банка — Home Credit Bank и ВТБ Казахстан. Первый из них, входящий в европейскую финансовую группу, предлагает более привлекательные условия.

Что нужно учесть: нет гарантии страхования

В отличие от стандартных вкладов, депозитные сертификаты не подпадают под государственную систему страхования депозитов. Это означает, что при выборе банка важно обратить внимание на его надежность и финансовую устойчивость.

Дополнительные инструменты для накоплений

Кроме вкладов и сертификатов, казахстанцам доступны и другие способы сохранения и приумножения капитала:

  • Покупка инвестиционного (монетарного) золота;

  • Инвестиции в ПИФы, облигации, акции;

  • Оформление накопительного страхования жизни;

  • Счета в иностранной валюте — как способ защититься от колебаний курса тенге.

Главное — диверсификация

Эксперты советуют не ограничиваться одним способом накоплений. Распределение средств по нескольким финансовым инструментам снижает риски и увеличивает шансы на получение стабильного дохода.

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