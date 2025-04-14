Лучшие способы денежных переводов в Россию из Казахстана на 2025 год

В условиях санкций и ограниченного доступа к привычным платежным системам казахстанцы продолжают искать надежные способы перевода денег в Россию. В 2025 году, несмотря на сложности, на рынке всё ещё доступны различные варианты транзакций — от банковских и почтовых переводов до криптовалют и специализированных систем. Ниже рассмотрены основные способы, их особенности и комиссии, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru
Банк Bereke
Банк Bereke, ранее входивший в структуру российского Сбера, предоставляет удобную возможность перевести деньги в Россию:
Через мобильное приложение: комиссия 0,1% (минимум 1200 тенге).
В отделении банка: комиссия 0,25% (минимум 2500 тенге).
Срок перевода — до 3 рабочих дней.
Ограничение — переводы возможны только на счета клиентов несанкционных российских банков: ЮниКредит, Райффайзенбанк, Кубань Кредит, ОЗОН Банк.
Банк VTB
Еще один вариант — казахстанский VTB, предлагающий:
Открытие рублевого счета.
Возможность оформить карту платежной системы МИР.
Комиссии:
0,05% при переводе через интернет-банкинг;
0,5% при обращении в отделение.
Международная система SWIFT в 2025 году остаётся крайне ограниченной для переводов в Россию:
Механизм не передаёт деньги напрямую, а обеспечивает безопасную передачу информации о переводе.
Многие российские банки отключены от SWIFT из-за санкций, что резко сократило возможности использования этой системы.
Золотая Корона
Система охватывает СНГ, Турцию, Израиль и ряд европейских стран. Преимущества:
Низкие комиссии;
Возможность бивалютных переводов с нулевой комиссией;
Удобное приложение и онлайн-отслеживание переводов;
Выгодные обменные курсы.
Юнистрим
Функционирует как банк и как система переводов:
Поддерживает карты Visa, MasterCard, МИР;
Максимальная сумма — 500 000 тенге;
Без комиссии при бивалютных переводах;
Не требует регистрации;
Средства поступают в течение нескольких минут.
Kwikpay — относительно новая система, появившаяся в 2024 году:
Бивалютные переводы без комиссии;
Выгодные внутренние курсы;
Удобное мобильное приложение;
Не требует открытия банковского счета.
После ухода QIWI с рынка, из доступных вариантов остался ЮMoney:
Позволяет переводить средства на банковские карты;
Подходит для внутренних переводов между кошельками;
Удобен, но имеет ограничения по лимитам и операциям.
При отсутствии других вариантов можно воспользоваться классическим способом:
Перевод через Казпочту в отделение Почты России;
Комиссия — от 4%;
Необходимы документы и от отправителя, и от получателя;
Срок перевода — от нескольких дней.
Хотя крупнейшие криптобиржи (например, Binance) ушли с российского рынка, остаются другие решения:
Exnode, Insight, Bybit — позволяют конвертировать тенге в криптовалюту и вывести рубли;
Работают через местные обменники;
Требуют технической подготовки и внимательности к курсам и комиссиям.
С 2024 года переводы через систему Contact недоступны:
Прекращение работы связано с отзывом лицензии у QIWI-банка;
На момент 2025 года восстановление работы не планируется.
Крупнейшие российские банки находятся под санкциями, в том числе:
Сбер, Тинькофф (Т-банк), ВТБ, Альфа-банк, МТС-банк, Промсвязьбанк, Проминвестбанк, АКБ Авангард;
Также ограничения затрагивают казахстанские дочерние структуры российских банков.
На фоне санкций и ограничений жителям Казахстана доступен ряд проверенных и альтернативных способов перевода средств в Россию. При выборе важно учитывать:
Сумму и срочность перевода;
Комиссии и курсы;
Надёжность провайдера;
Санкционный статус банка получателя.
Наиболее универсальными и безопасными остаются переводы через Bereke, VTB, Золотую Корону, Юнистрим и Казпочту. Для продвинутых пользователей подойдут криптовалютные решения и Kwikpay.
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