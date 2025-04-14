18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.21
590.09
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.04.2025, 12:08

Лучшие способы денежных переводов в Россию из Казахстана на 2025 год

Новости Казахстана 0 1 537

В условиях санкций и ограниченного доступа к привычным платежным системам казахстанцы продолжают искать надежные способы перевода денег в Россию. В 2025 году, несмотря на сложности, на рынке всё ещё доступны различные варианты транзакций — от банковских и почтовых переводов до криптовалют и специализированных систем. Ниже рассмотрены основные способы, их особенности и комиссии, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Переводы через казахстанские банки: Bereke и VTB

Банк Bereke
Банк Bereke, ранее входивший в структуру российского Сбера, предоставляет удобную возможность перевести деньги в Россию:

  • Через мобильное приложение: комиссия 0,1% (минимум 1200 тенге).

  • В отделении банка: комиссия 0,25% (минимум 2500 тенге).

  • Срок перевода — до 3 рабочих дней.

  • Ограничение — переводы возможны только на счета клиентов несанкционных российских банков: ЮниКредит, Райффайзенбанк, Кубань Кредит, ОЗОН Банк.

Банк VTB
Еще один вариант — казахстанский VTB, предлагающий:

  • Открытие рублевого счета.

  • Возможность оформить карту платежной системы МИР.

  • Комиссии:

    • 0,05% при переводе через интернет-банкинг;

    • 0,5% при обращении в отделение.

SWIFT-переводы: работают, но с ограничениями

Международная система SWIFT в 2025 году остаётся крайне ограниченной для переводов в Россию:

  • Механизм не передаёт деньги напрямую, а обеспечивает безопасную передачу информации о переводе.

  • Многие российские банки отключены от SWIFT из-за санкций, что резко сократило возможности использования этой системы.

Альтернативные платежные системы: Золотая Корона и Юнистрим

Золотая Корона
Система охватывает СНГ, Турцию, Израиль и ряд европейских стран. Преимущества:

  • Низкие комиссии;

  • Возможность бивалютных переводов с нулевой комиссией;

  • Удобное приложение и онлайн-отслеживание переводов;

  • Выгодные обменные курсы.

Юнистрим
Функционирует как банк и как система переводов:

  • Поддерживает карты Visa, MasterCard, МИР;

  • Максимальная сумма — 500 000 тенге;

  • Без комиссии при бивалютных переводах;

  • Не требует регистрации;

  • Средства поступают в течение нескольких минут.

Новые решения: Kwikpay

Kwikpay — относительно новая система, появившаяся в 2024 году:

  • Бивалютные переводы без комиссии;

  • Выгодные внутренние курсы;

  • Удобное мобильное приложение;

  • Не требует открытия банковского счета.

Электронные кошельки: сокращенные возможности

После ухода QIWI с рынка, из доступных вариантов остался ЮMoney:

  • Позволяет переводить средства на банковские карты;

  • Подходит для внутренних переводов между кошельками;

  • Удобен, но имеет ограничения по лимитам и операциям.

Почтовые переводы через Казпочту

При отсутствии других вариантов можно воспользоваться классическим способом:

  • Перевод через Казпочту в отделение Почты России;

  • Комиссия — от 4%;

  • Необходимы документы и от отправителя, и от получателя;

  • Срок перевода — от нескольких дней.

Криптовалюты: альтернатива для опытных пользователей

Хотя крупнейшие криптобиржи (например, Binance) ушли с российского рынка, остаются другие решения:

  • Exnode, Insight, Bybit — позволяют конвертировать тенге в криптовалюту и вывести рубли;

  • Работают через местные обменники;

  • Требуют технической подготовки и внимательности к курсам и комиссиям.

Недоступные сервисы: уход Contact

С 2024 года переводы через систему Contact недоступны:

  • Прекращение работы связано с отзывом лицензии у QIWI-банка;

  • На момент 2025 года восстановление работы не планируется.

Санкции и ограниченный список банков

Крупнейшие российские банки находятся под санкциями, в том числе:

  • Сбер, Тинькофф (Т-банк), ВТБ, Альфа-банк, МТС-банк, Промсвязьбанк, Проминвестбанк, АКБ Авангард;

  • Также ограничения затрагивают казахстанские дочерние структуры российских банков.

Заключение: как выбрать подходящий способ

На фоне санкций и ограничений жителям Казахстана доступен ряд проверенных и альтернативных способов перевода средств в Россию. При выборе важно учитывать:

  • Сумму и срочность перевода;

  • Комиссии и курсы;

  • Надёжность провайдера;

  • Санкционный статус банка получателя.

Наиболее универсальными и безопасными остаются переводы через Bereke, VTB, Золотую Корону, Юнистрим и Казпочту. Для продвинутых пользователей подойдут криптовалютные решения и Kwikpay.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонииНовости Мира
25.03.2025, 14:02 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.