Лучшие способы денежных переводов в Россию из Казахстана на 2025 год

В условиях санкций и ограниченного доступа к привычным платежным системам казахстанцы продолжают искать надежные способы перевода денег в Россию. В 2025 году, несмотря на сложности, на рынке всё ещё доступны различные варианты транзакций — от банковских и почтовых переводов до криптовалют и специализированных систем. Ниже рассмотрены основные способы, их особенности и комиссии, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru