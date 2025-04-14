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14.04.2025, 12:29

"Расслабляться ни в коем случае нельзя": Президент об обороноспособности Казахстана

Новости Казахстана 0 560

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления затронул вопросы миротворческой деятельности казахстанских военных, роли армии в обеспечении суверенитета страны и необходимости дальнейшего укрепления национальной обороноспособности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

Казахстан на мировой арене: самостоятельные миротворческие миссии

Токаев подчеркнул, что участие в международных миротворческих операциях — это не просто заслуга, а свидетельство высокого уровня развития вооруженных сил страны. Он напомнил, что впервые в истории Казахстан самостоятельно провел миротворческую операцию, тем самым совершив значимый шаг в своем взаимодействии с ООН.

«Благодаря операции на Голанских высотах, наше сотрудничество с ООН вышло на новый уровень. Казахстан вошел в число государств с полноценным миротворческим контингентом», — отметил президент.

Армия готова к сложнейшим задачам

Глава государства сообщил, что была проведена масштабная работа по подготовке военных кадров и обеспечению бойцов всем необходимым по международным стандартам.

«Военнослужащие проявили высокий профессионализм в зонах конфликта, в том числе в Сирии, подтвердив готовность армии решать даже самые сложные задачи», — заявил Токаев.

По его словам, полученный опыт должен быть передан новым поколениям военных, а новые навыки — внедрены в систему национальной подготовки.

Миротворцы Казахстана: служба в горячих точках

На сегодняшний день 158 казахстанских военнослужащих продолжают миротворческую службу в странах Африки и на Ближнем Востоке. Президент заверил, что Казахстан и впредь будет вносить вклад в международные усилия по обеспечению мира.

Сильная армия — залог суверенитета

Токаев подчеркнул, что армия остается одной из главных опор казахстанской государственности. При этом сила вооруженных сил измеряется не только техникой и оснащением, но и моральным духом военнослужащих, их дисциплиной и преданностью долгу.

«Армия — это школа мужества, чести и достоинства. Ваша служба — пример для молодежи», — отметил Верховный главнокомандующий.

Силовые ведомства — на страже порядка

Президент также отметил вклад правоохранительных и специальных органов в борьбу с преступностью, терроризмом и наркотрафиком. Однако он подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, останавливаться нельзя:

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Впереди — большая работа по дальнейшему укреплению обороноспособности страны».

Патриотизм и порядок — ценности для всего общества

В завершение своего выступления Токаев напомнил, что безопасность, законность и патриотизм должны быть основополагающими принципами не только для военных и сотрудников правоохранительных органов, но и для всех граждан страны:

«Созидательные принципы должны быть укоренены в обществе. Только так мы построим справедливый, безопасный и сильный Казахстан».

Государственные награды — за службу Родине

В рамках мероприятия Токаев подписал указ о награждении казахстанских миротворцев, успешно выполнивших миссию на Голанских высотах. Позднее он встретился с бойцами, которые достойно представили страну за рубежом.

Ранее стало известно, что второй контингент казахстанских миротворцев отправился на Голанские высоты, а первая группа вернулась на родину после завершения своей миссии. Напомним, что Голанские высоты остаются спорной территорией между Израилем и Сирией, где уже более 50 лет сохраняется напряженность.

Кроме того, зимой 2025 года депутаты Мажилиса одобрили ратификацию меморандума между Казахстаном и ООН. Согласно договору, ООН возмещает стране расходы по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

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