«Казахтелеком» получил $700 млн от продажи Tele2 и Altel катарскому инвестору

Государственная телекоммуникационная компания «Казахтелеком» объявила о получении первого транша в рамках сделки по продаже 100% доли в операторе «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel). Сумма выплаты составила $700 млн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Подробности сделки

Согласно опубликованной финансовой отчетности, общая стоимость сделки составила $1,1 млрд. В эту сумму включено условное вознаграждение, выплата которого может зависеть от ряда факторов. Сделка официально была завершена в начале 2025 года.

Первый транш в размере $700 млн (по курсу на дату зачисления — 370,79 млрд тенге) поступил на счета «Казахтелекома» 16 января.

Финансовые итоги работы МТС перед продажей

В 2024 году мобильный оператор продемонстрировал значительный рост финансовых показателей:

Валовая прибыль увеличилась на 38,4% , составив 161,3 млрд тенге ;

Операционная прибыль выросла на 43% — до 133,8 млрд тенге ;

Чистый денежный поток достиг 40,2 млрд тенге, тогда как в 2023 году был зафиксирован отток в 42,6 млрд тенге.

Кроме того, за период подготовки к продаже (от момента реклассификации активов до конца 2024 года) МТС приобрел основные средства на сумму 22,8 млрд тенге.

Новый владелец

Покупателем «Мобайл Телеком-Сервис» выступила катарская компания PIH Communication LLC.

Контекст: позиция руководства

Ранее нынешний глава «Казахтелекома» Багдат Мусин напомнил, что, находясь на посту министра цифрового развития, выступал за приватизацию телеком-активов. Однако, уже возглавив компанию, он оказался в роли, при которой был вынужден участвовать в продаже одного из самых успешных активов — Tele2 и Altel. При этом Мусин подчеркнул, что не поддерживает идею продажи другого крупного оператора — Kcell.