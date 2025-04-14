Автомобильный конфликт между двумя женщинами дошел до суда — и был решен по-казахски

В Жамбылской области завершилось судебное разбирательство по делу о расторжении договора купли-продажи автомобиля. Конфликт между двумя женщинами удалось урегулировать мирным путем при участии Совета биев, сообщает пресс-служба областного суда, сообщает Lada.kz

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Суть спора

Меркенский районный суд рассматривал иск, поданный одной из жительниц региона в отношении другой. По данным суда, женщины заключили устное соглашение о продаже автомобиля за 1,5 миллиона тенге. Согласно условиям сделки, покупатель должна была внести полную сумму, после чего получила автомобиль, а продавец обязалась оформить транспортное средство на ее имя.

Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, покупатель так и не исполнила свои обязательства: на момент обращения в суд сумма оплаты так и не была внесена. Это вынудило продавца обратиться за защитой своих интересов в судебные органы.

Медиация с участием Совета биев

Во время слушаний стороны согласились на примирение с помощью процедуры медиации. В переговорах принял участие Совет биев — общественный институт, занимающийся внесудебным урегулированием споров на основе традиционных норм.

"В результате сторонами было достигнуто соглашение: ответчица обязалась выплатить причитающуюся сумму, а истец отказалась от своих исковых требований", — уточнили в суде.

На основании достигнутого соглашения суд прекратил производство по делу. Истцу также вернули уплаченную государственную пошлину. При этом постановление суда пока не вступило в законную силу.

Подобные случаи в регионе

Это не первый случай в Жамбылской области, связанный с конфликтами при продаже автомобилей. Ранее сообщалось о женщине, которая не только не оплатила купленное авто, но и вернула его в поврежденном состоянии. Суд обязал ее возместить ущерб в размере 300 тысяч тенге.

Аналогичный инцидент произошел и в Кызылординской области: покупатель не смог переоформить автомобиль, поскольку тот был зарегистрирован на иностранца. В результате продавец потребовал возврата транспортного средства, что также привело к судебному разбирательству.