«Объехал сломавшуюся машину — получил штраф»: как казахстанец доказал свою правоту

В эпоху цифровизации у казахстанцев стало больше возможностей защищать свои права, в том числе при несогласии с административными штрафами. Один из водителей поделился успешным опытом обжалования штрафа за нарушение Правил дорожного движения, сделав это всего за два дня, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz

Почему возник штраф?

Как рассказал автолюбитель, он получил штраф за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Однако, по его словам, обстоятельства вынудили его пересечь сплошную линию: впереди идущий автомобиль внезапно сломался и перегородил полосу движения.

«Чтобы не создавать аварийную ситуацию и избежать затора, я объехал машину через сплошную. Камера зафиксировала это как нарушение, но я сразу понял, что действовал по крайней необходимости, поэтому решил обжаловать штраф», – пояснил водитель.

Как быстро обжаловать штраф: пошаговый алгоритм

Водитель подробно описал, как он действовал, чтобы обжаловать штраф онлайн. Вот инструкция:

Шаг 1. Зайти на сайт Qamqor.gov.kz

Перейдите в раздел «Обжалование административных правонарушений».

Авторизуйтесь через ЭЦП в личном кабинете.

Откройте вкладку «Административные правонарушения».

Шаг 2. Подготовить доказательства

Нажмите на значок документа справа от штрафа.

Выберите опцию «Просмотреть фото-видео».

Подпишите запрос с помощью ЭЦП.

Скачайте или сделайте скриншоты и вырежьте нужные фрагменты с видеофиксацией нарушения.

Шаг 3. Подать жалобу

На том же портале заполните форму обращения.

В свободной форме опишите обстоятельства (в данном случае – вынужденное пересечение сплошной из-за поломки другого авто).

Приложите видео и фотофайлы в качестве доказательств.

«Я объяснил ситуацию, указал на наличие крайней необходимости и подтвердил свои слова материалами фиксации», — отметил автор обращения.

Шаг 4. Ожидание ответа

Жалоба будет рассмотрена в установленный срок.

В этом случае ответ поступил уже на следующий день: штраф был отменен.

Что важно знать при подаче жалобы