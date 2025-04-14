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14.04.2025, 14:40

«Объехал сломавшуюся машину — получил штраф»: как казахстанец доказал свою правоту

Новости Казахстана 0 1 235

В эпоху цифровизации у казахстанцев стало больше возможностей защищать свои права, в том числе при несогласии с административными штрафами. Один из водителей поделился успешным опытом обжалования штрафа за нарушение Правил дорожного движения, сделав это всего за два дня, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему возник штраф?

Как рассказал автолюбитель, он получил штраф за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Однако, по его словам, обстоятельства вынудили его пересечь сплошную линию: впереди идущий автомобиль внезапно сломался и перегородил полосу движения.

«Чтобы не создавать аварийную ситуацию и избежать затора, я объехал машину через сплошную. Камера зафиксировала это как нарушение, но я сразу понял, что действовал по крайней необходимости, поэтому решил обжаловать штраф», – пояснил водитель.

Как быстро обжаловать штраф: пошаговый алгоритм

Водитель подробно описал, как он действовал, чтобы обжаловать штраф онлайн. Вот инструкция:

Шаг 1. Зайти на сайт Qamqor.gov.kz

  • Перейдите в раздел «Обжалование административных правонарушений».

  • Авторизуйтесь через ЭЦП в личном кабинете.

  • Откройте вкладку «Административные правонарушения».

Шаг 2. Подготовить доказательства

  • Нажмите на значок документа справа от штрафа.

  • Выберите опцию «Просмотреть фото-видео».

  • Подпишите запрос с помощью ЭЦП.

  • Скачайте или сделайте скриншоты и вырежьте нужные фрагменты с видеофиксацией нарушения.

Шаг 3. Подать жалобу

  • На том же портале заполните форму обращения.

  • В свободной форме опишите обстоятельства (в данном случае – вынужденное пересечение сплошной из-за поломки другого авто).

  • Приложите видео и фотофайлы в качестве доказательств.

«Я объяснил ситуацию, указал на наличие крайней необходимости и подтвердил свои слова материалами фиксации», — отметил автор обращения.

Шаг 4. Ожидание ответа

  • Жалоба будет рассмотрена в установленный срок.

  • В этом случае ответ поступил уже на следующий день: штраф был отменен.

Что важно знать при подаче жалобы

  • Срок подачи — 10 календарных дней с момента получения уведомления о штрафе.

  • Срок рассмотрения — до 15 рабочих дней.

  • На время рассмотрения начисление пени приостанавливается.

  • Если жалоба отклонена, дается еще 10 дней для добровольной оплаты (но уже без 50% скидки).

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