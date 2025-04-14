«Объехал сломавшуюся машину — получил штраф»: как казахстанец доказал свою правоту

В эпоху цифровизации у казахстанцев стало больше возможностей защищать свои права, в том числе при несогласии с административными штрафами. Один из водителей поделился успешным опытом обжалования штрафа за нарушение Правил дорожного движения, сделав это всего за два дня, сообщает Lada.kz
Как рассказал автолюбитель, он получил штраф за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Однако, по его словам, обстоятельства вынудили его пересечь сплошную линию: впереди идущий автомобиль внезапно сломался и перегородил полосу движения.
«Чтобы не создавать аварийную ситуацию и избежать затора, я объехал машину через сплошную. Камера зафиксировала это как нарушение, но я сразу понял, что действовал по крайней необходимости, поэтому решил обжаловать штраф», – пояснил водитель.
Водитель подробно описал, как он действовал, чтобы обжаловать штраф онлайн. Вот инструкция:
Перейдите в раздел «Обжалование административных правонарушений».
Авторизуйтесь через ЭЦП в личном кабинете.
Откройте вкладку «Административные правонарушения».
Нажмите на значок документа справа от штрафа.
Выберите опцию «Просмотреть фото-видео».
Подпишите запрос с помощью ЭЦП.
Скачайте или сделайте скриншоты и вырежьте нужные фрагменты с видеофиксацией нарушения.
На том же портале заполните форму обращения.
В свободной форме опишите обстоятельства (в данном случае – вынужденное пересечение сплошной из-за поломки другого авто).
Приложите видео и фотофайлы в качестве доказательств.
«Я объяснил ситуацию, указал на наличие крайней необходимости и подтвердил свои слова материалами фиксации», — отметил автор обращения.
Жалоба будет рассмотрена в установленный срок.
В этом случае ответ поступил уже на следующий день: штраф был отменен.
Срок подачи — 10 календарных дней с момента получения уведомления о штрафе.
Срок рассмотрения — до 15 рабочих дней.
На время рассмотрения начисление пени приостанавливается.
Если жалоба отклонена, дается еще 10 дней для добровольной оплаты (но уже без 50% скидки).
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