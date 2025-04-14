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14.04.2025, 15:03

Отпускные в Казахстане: порядок начисления и сроки выплаты

Новости Казахстана 0 923

Каждому официально трудоустроенному гражданину Казахстана полагается ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск. О том, как именно рассчитываются отпускные выплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

ФОТО: © Depositphotos/NataliSammm
ФОТО: © Depositphotos/NataliSammm

Отпуск без учёта праздничных дней

Как пояснил руководитель управления государственной инспекции труда Минтруда Талант Ерманов, продолжительность отпуска определяется без учета государственных праздников. Если на период отпуска выпадают праздничные дни, они не включаются в расчет и не подлежат оплате, но при этом продлевают сам отпуск. Это означает, что работник получает дополнительные дни отдыха, но не дополнительные выплаты.

Учитывается фактически отработанное время

При предоставлении ежегодного отпуска работодатели опираются на фактически отработанное сотрудником время. То есть право на отпуск и его продолжительность напрямую зависят от количества реально отработанных дней за расчетный период.

Формула расчета отпускных

Отпускные начисляются по следующей формуле:

  • Средний дневной заработок × количество рабочих дней отпуска.

Среднедневной заработок рассчитывается как общая сумма заработной платы, начисленной за 12 месяцев, предшествующих отпуску, деленная на количество фактически отработанных дней за тот же период.

Сроки выплаты отпускных

Согласно Трудовому кодексу РК, работодатель обязан произвести выплату отпускных не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска, если отпуск предоставляется по утвержденному графику. Если же сотрудник уходит в отпуск вне установленного плана, по согласованию с работодателем, выплаты должны быть произведены в течение трех рабочих дней с момента начала отпуска.

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