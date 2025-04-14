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14.04.2025, 16:35

Минспорт заберёт спортобъекты у акиматов после скандала с Михаилом Шайдоровым

Новости Казахстана 0 597

Министерство туризма и спорта Казахстана намерено изменить систему управления спортивной инфраструктурой в стране. Поводом для реформ стало отсутствие условий для тренировок у одного из ведущих фигуристов страны — Михаила Шайдорова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Фото: championat.com
Фото: championat.com

Шайдоров остался без условий для тренировок на родине

Информация о том, что серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Шайдоров вынужден тренироваться за рубежом из-за отсутствия условий в Алматы, вызвала широкий общественный резонанс. Министерство спорта признало ситуацию показательным примером системной проблемы, требующей срочного вмешательства.

Возвращение к централизованному управлению спортом

В Минтуризма и спорта отметили, что инцидент с Шайдоровым стал подтверждением необходимости реализуемых по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева реформ, в том числе восстановления вертикали управления в сфере физической культуры и спорта.

Ключевая мера реформы — передача спортивных объектов из ведения местных исполнительных органов (акиматов) в прямое подчинение министерства. Это, по мнению ведомства, позволит устранить дисбаланс в обеспечении инфраструктурой в разных регионах и создать равные условия для подготовки спортсменов высокого уровня.

Поддержка олимпийцев усилится

В рамках реформ министерство разработало план подготовки национальной сборной к Олимпийским играм. В список приоритетных спортсменов включён и Михаил Шайдоров. Все они будут получать необходимую помощь, включая доступ к качественным тренировочным базам и специализированным условиям.

Шайдоров — сенсация сезона

20-летний Михаил Шайдоров стал одним из главных открытий в мире фигурного катания в этом сезоне. На взрослом чемпионате мира он завоевал серебро — результат, сопоставимый с достижением Дениса Тена, ставшего бронзовым призёром мирового первенства в 2013 году.

Кроме того, Шайдоров взял бронзу на Азиатских играх в китайском Харбине и спустя всего девять дней выиграл турнир "Чемпионат четырёх континентов", что подтвердило его статус восходящей звезды. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал казахстанца настоящей сенсацией сезона.

Впереди — Олимпиада-2026

Следующим важнейшим этапом в карьере Шайдорова станет участие в Зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в итальянском Милане. В министерстве уверены, что при должной поддержке казахстанские спортсмены смогут бороться за самые высокие награды.

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