По всей стране казахстанцы столкнулись с перебоями в работе ЦОНов: названа причина

14 апреля во всех Центрах обслуживания населения (ЦОН) Казахстана наблюдались сбои в предоставлении государственных услуг. О проблеме сообщили не только жители страны, но и представители госорганов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: egemen.kz

Жалобы от граждан

В редакцию Zakon.kz поступило обращение от возмущенного гражданина, который рассказал, что на протяжении всего дня ни один ЦОН в Казахстане не функционировал в штатном режиме.

«Люди приезжают из других городов, часами ждут, но информации никакой — ни объявлений, ни новостей на сайте. Просто никто не работает», — сообщил он.

Что произошло

Ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты населения. Как оказалось, проблема возникла в центре обработки данных АО «НИТ», где расположены серверы министерства.

«Произошел сбой в системе бесперебойного электропитания, из-за чего отключились кондиционеры. Это повлекло за собой нарушение работы информационных систем и временное приостановление оказания ряда госуслуг», — пояснили в ведомстве.

В данный момент специалисты АО «НИТ» работают над устранением неполадок и восстановлением функционирования серверного оборудования.

Извинения и обещания

В министерстве принесли извинения за причиненные неудобства и поблагодарили граждан за терпение и понимание. Также журналисты обратились за дополнительными комментариями в другие профильные органы.

ЦОНы ждут перемен

Напомним, ранее — 1 апреля — министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев озвучил планы по снижению нагрузки на ЦОНы. По его словам, к концу 2025 года предполагается перевести значительное число госуслуг в онлайн, что позволит сократить нагрузку на центры обслуживания на 50%.