Министерство, WhatsApp и костюм: как казахстанец от страха перевел миллион тенге

Житель Есильского района Акмолинской области стал жертвой мошенников и лишился одного миллиона тенге после того, как ему позвонил мужчина в деловом костюме, представившийся сотрудником госструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на

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Как всё произошло

Инцидент произошел после того, как потерпевший оформил заказ в интернет-магазине через мобильное приложение одного из банков. Почти сразу после этого ему позвонила женщина, представившаяся курьером, и под предлогом подтверждения заказа попросила назвать код из поступившего SMS-сообщения.

Затем началась цепочка звонков по WhatsApp. Один из собеседников представился сотрудником "единого контакт-центра", который якобы обнаружил утечку личных данных. После этого мужчина "переключил" потерпевшего на "специалистов по борьбе с киберпреступностью", а затем и вовсе на представителя "Министерства финансов".

Давление и манипуляции

Во время видеозвонка один из мошенников — в деловом костюме и на фоне, напоминающем официальный кабинет — сообщил, что на имя мужчины оформляются кредиты сразу в шести банках. Он предложил решить вопрос "на месте" и обезопасить себя.

Под этим предлогом сельчанину предложили:

установить дополнительное банковское приложение;

оформить онлайн-кредит на сумму 1 миллион тенге;

перевести эти средства на "безопасный" счет.

"Испугавшись и не успев осознать происходящее, мужчина выполнил все инструкции злоумышленников", — рассказали в полиции.

Когда стало ясно, что это обман

Лишь после перевода денег потерпевший связался с банками, чтобы уточнить ситуацию. Большинство организаций заблокировали подозрительные операции, но в одном из банков кредит уже был оформлен на его имя.

Поняв, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился в полицию. По факту возбуждено досудебное расследование, ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Полиция предупреждает

В правоохранительных органах напомнили, что преступники часто используют психологическое давление, создавая ощущение срочности и серьезности. Ранее подобные случаи были зафиксированы и в других регионах страны. Так, в Абайской области мошенники также выходили на связь с казахстанцами по видеозвонку, представлялись сотрудниками банков и убеждали перевести крупные суммы денег.

Полиция вновь обращается к гражданам: