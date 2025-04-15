В Черногории задержана Дина Тансари — основательница фонда «НеМолчи.kz»

Общественная деятельница и основательница казахстанского фонда помощи жертвам насилия «НеМолчи.kz» Дина Тансари была задержана в Черногории. Об этом сообщили через ее личный Telegram-канал, сообщает Lada.kz

Фото: bureau.kz

Задержание и условия содержания

По информации, опубликованной в соцсетях, задержание произошло около 18:20 по времени Казахстана. Перед тем как ее поместили в изолятор временного содержания, Тансари успела записать краткое видеообращение. В нем она сообщила о случившемся и подтвердила, что ожидает решения суда.

Судебное заседание по вопросу экстрадиции Тансари назначено на утро 15 апреля. До этого момента она будет находиться в изоляторе.

Дело в розыске и уголовные обвинения

Напомним, что в 2023 году Дина Смаилова (она же Тансари), основавшая фонд «НеМолчи.kz», была объявлена в розыск. Соответствующая карточка с ее данными размещена на портале правовой статистики и специальных учетов.

Как сообщалось ранее, в отношении Тансари в Казахстане возбуждены шесть уголовных дел. Расследования ведутся в Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Правоохранительные органы заявляют, что основаниями для возбуждения дел стали:

распространение заведомо ложной информации,

нарушение неприкосновенности частной жизни,

мошенничество.

Ранее: проблемы со здоровьем

Ранее сообщалось, что у главы фонда «НеМолчи.kz» случился сердечный приступ. Подробности о состоянии здоровья общественницы на данный момент не уточняются.