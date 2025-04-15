Зарубежные маркетплейсы будут блокировать за уклонение от налогов

В Казахстане обсуждаются новые правила для иностранных интернет-площадок, осуществляющих торговлю в стране. В Министерстве торговли и интеграции подтвердили, что соответствующие положения заложены в проект нового Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Обязательная регистрация и налогообложение

Согласно предлагаемым изменениям, зарубежные маркетплейсы, предоставляющие товары или услуги казахстанским потребителям, должны будут проходить обязательную регистрацию на территории страны. Это автоматически повлечет за собой обязанность уплачивать налоги в бюджет Казахстана.

Если такие платформы проигнорируют требования закона, государство получит право ограничить доступ к их интернет-ресурсам.

Правила игры: новые обязанности для маркетплейсов

В дополнение к налоговым мерам, министерство разрабатывает законодательные поправки, направленные на защиту прав потребителей. В частности:

Вводится четкое разграничение понятий: Маркетплейс (электронная торговая площадка) Интернет-магазин Информационно-рекламная платформа

Маркетплейсы будут обязаны установить внутренние регламенты допуска продавцов: Регистрация и идентификация Прозрачные условия размещения товаров

В договоре с продавцами должно быть предусмотрено: Соблюдение требований по защите прав потребителей Полная информация о товаре, продавце и условиях возврата Предоставление сертификатов соответствия продукции

Онлайн-платформы должны наладить взаимодействие с госорганами и покупателями, в том числе по вопросам претензий и нарушений.

Контроль за рекламой и продажами в соцсетях

Социальные сети и другие цифровые площадки, где размещается реклама товаров или объявляется о намерении их продажи, также попадут под новые правила. Условия размещения информации будут направлены на защиту пользователей от недобросовестных продавцов.

Ответственность за нарушения ужесточат

Депутаты мажилиса инициируют поправки, усиливающие ответственность онлайн-продавцов за нарушение прав потребителей. В случае несоблюдения требований предусмотрены:

Административные санкции

Лишение доступа к платформе для ведения торговли

Статистика жалоб: рост в шесть раз за два года

По данным Министерства торговли, за последние два года количество жалоб на онлайн-торговлю в Казахстане увеличилось более чем в пять раз:

В 2022 году было зафиксировано 2,7 тыс. обращений

В 2024 — уже 14,5 тыс., что составляет 23,2% от всех потребительских претензий

Наибольшее число жалоб касается социальных сетей — 7,8 тыс. обращений (53,8%).

На интернет-магазины пришлось 3,8 тыс. жалоб (26,3%), а на маркетплейсы — 2,9 тыс. (19,9%).

Основные причины недовольства: