Зарубежные маркетплейсы будут блокировать за уклонение от налогов

В Казахстане обсуждаются новые правила для иностранных интернет-площадок, осуществляющих торговлю в стране. В Министерстве торговли и интеграции подтвердили, что соответствующие положения заложены в проект нового Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Согласно предлагаемым изменениям, зарубежные маркетплейсы, предоставляющие товары или услуги казахстанским потребителям, должны будут проходить обязательную регистрацию на территории страны. Это автоматически повлечет за собой обязанность уплачивать налоги в бюджет Казахстана.
Если такие платформы проигнорируют требования закона, государство получит право ограничить доступ к их интернет-ресурсам.
В дополнение к налоговым мерам, министерство разрабатывает законодательные поправки, направленные на защиту прав потребителей. В частности:
Вводится четкое разграничение понятий:
Маркетплейс (электронная торговая площадка)
Интернет-магазин
Информационно-рекламная платформа
Маркетплейсы будут обязаны установить внутренние регламенты допуска продавцов:
Регистрация и идентификация
Прозрачные условия размещения товаров
В договоре с продавцами должно быть предусмотрено:
Соблюдение требований по защите прав потребителей
Полная информация о товаре, продавце и условиях возврата
Предоставление сертификатов соответствия продукции
Онлайн-платформы должны наладить взаимодействие с госорганами и покупателями, в том числе по вопросам претензий и нарушений.
Социальные сети и другие цифровые площадки, где размещается реклама товаров или объявляется о намерении их продажи, также попадут под новые правила. Условия размещения информации будут направлены на защиту пользователей от недобросовестных продавцов.
Депутаты мажилиса инициируют поправки, усиливающие ответственность онлайн-продавцов за нарушение прав потребителей. В случае несоблюдения требований предусмотрены:
Административные санкции
Лишение доступа к платформе для ведения торговли
По данным Министерства торговли, за последние два года количество жалоб на онлайн-торговлю в Казахстане увеличилось более чем в пять раз:
В 2022 году было зафиксировано 2,7 тыс. обращений
В 2024 — уже 14,5 тыс., что составляет 23,2% от всех потребительских претензий
Наибольшее число жалоб касается социальных сетей — 7,8 тыс. обращений (53,8%).
На интернет-магазины пришлось 3,8 тыс. жалоб (26,3%), а на маркетплейсы — 2,9 тыс. (19,9%).
Основные причины недовольства:
Отсутствие достоверной информации о товаре и продавце
Несоответствие товара заявленным характеристикам
Отказы в возврате денег и продукции
Комментарии1 комментарий(ев)