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14.04.2025, 21:27

Казахстан ждет волна новых банков: что известно

Новости Казахстана 0 620

Рынок банковских услуг Казахстана в ближайшее время может пополниться новыми игроками. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова рассказала о том, какие микрофинансовые организации (МФО) готовятся к трансформации в полноценные банки, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Какие МФО претендуют на банковскую лицензию

Среди потенциальных кандидатов на получение банковского статуса:

  • BNK Finance Kazakhstan – может получить лицензию уже в мае 2025 года;

  • KMF – в марте получила одобрение регулятора на конвертацию в банк. На подготовку полного пакета документов компании потребуется не менее трёх месяцев;

  • Solva – продолжает приводить документацию в соответствие с требованиями АРРФР.

«В прошлом году Solva получила отказ, так как не выполнила требования по капиталу. Сейчас они работают над устранением замечаний. Только при выполнении всех условий они смогут повторно подать заявку», — уточнила глава агентства.

Базовая банковская лицензия: кому и зачем

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что KMF и BNK Finance Kazakhstan в первую очередь претендуют на получение базовой банковской лицензии, которая внедряется в рамках нового законодательства.

Особенности базовой лицензии:

  • Ориентирована на финансовые учреждения, не осуществляющие трансграничную деятельность;

  • Подходит банкам с небольшой клиентской базой и активами;

  • Может стать предпочтительной формой лицензирования для МФО, желающих сохранить свою бизнес-модель при переходе в банковский сектор.

«Даже действующие БВУ с небольшими активами могут рассмотреть возможность перехода с универсальной на базовую лицензию, если их деятельность ограничена внутри страны», — отметила Абылкасымова.

Что известно о смене собственника Jusan Bank

Также глава АРРФР прокомментировала ситуацию вокруг Jusan Bank, в отношении которого в феврале совладелец Kaspi.kz Вячеслав Ким подтвердил намерение приобрести 97,5% акций.

По словам Абылкасымовой:

  • Документы на согласование сделки уже поданы в агентство;

  • В настоящее время рассматривается пакет бумаг, касающихся крупного участника сделки;

  • Рассмотрение запланировано на апрель.

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