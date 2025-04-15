9 лет за убийство лучшего друга: суд Уральска вынес приговор

В специализированном межрайонном суде Уральска огласили приговор по резонансному уголовному делу. Мейірімбек Серікұлы признан виновным в убийстве своего лучшего друга Турарбека Кенжегалиева. Согласно решению суда, мужчина получил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

Смертельная драка на застолье

Трагедия произошла 14 февраля 2024 года. По данным следствия, Серікұлы и Кенжегалиев вместе пришли на застолье к знакомым. В ходе вечеринки ближе к полуночи между гостями вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В результате Кенжегалиев получил три ножевых ранения и скончался на месте. Сам Мейірімбек также получил многочисленные травмы и был избит, однако оказался на скамье подсудимых.

Родные погибшего не верят в виновность осуждённого

Несмотря на обвинительный приговор, родственники погибшего Турарбека Кенжегалиева отрицают причастность Серікұлы к преступлению. По словам матери погибшего Турсынай Рахимовой, мужчины с детства были неразлучны.

«Мы не верим, что моего сына мог убить Мейірімбек. Они дружили с четырёх лет, он называл меня мамой. Были свидетели, которые говорили, что их избили несколько мужчин. Один из них даже унес нож с места преступления. Почему никто из них не под следствием?» — возмущается она.

Защита и подсудимый настаивают на невиновности

Мать осуждённого, Турсын Кабенова, выступала в суде в качестве общественного защитника. По её словам, в деле нет прямых доказательств вины сына.

«Он сам был избит, его нашли с разбитой головой. На ноже нет его отпечатков. А главной свидетельницей выступила соседка, которая прямо сказала, что мальчиков избивали другие мужчины. Почему они проходят по делу как свидетели, а не как обвиняемые?» — заявила Кабенова.

Мейірімбек Серікұлы также заявил в суде о своей непричастности:

«Я не убивал Турарбека. Мы были друзьями с детства, он был мне как брат. В ту ночь меня самого избили. Я не признаю вину и обязательно буду обжаловать приговор».

Родственники готовят апелляцию

Стороны заявили о намерении подать апелляционную жалобу и добиться пересмотра дела. Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.