Интерпол вышел на след фигуранта дела LRT: подозреваемый найден за рубежом

Правоохранительным органам удалось установить местонахождение одного из фигурантов громкого уголовного дела о хищениях при строительстве надземного метро LRT в Астане. Об этом сообщили в прокуратуре столицы со ссылкой на данные Интерпола, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК .

Талгат Ардан, Канат Султанбеков. Фото: alrt.kz/strategy2050.kz

Обнаружен в западной стране

По словам заместителя прокурора Астаны Азамата Ермаханова, подозреваемый обнаружен в одной из западных стран:

"Согласно информации, полученной от Интерпола, один из участников уголовного дела в настоящее время установлен. Его местонахождение зафиксировано в одной из стран Запада. Ведется работа по экстрадиции", — отметил Ермаханов.

Однако имя конкретного подозреваемого в интересах следствия пока не раскрывается.

Подробности дела

О нахождении одного из разыскиваемых также сообщила прокурор Айжан Аймаганова в своем Instagram. Она ранее представляла обвинение по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Дело о многомиллиардных хищениях при строительстве линии столичного LRT было закрыто на стадии расследования еще пять лет назад. Несмотря на это, основные фигуранты — бывший глава ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан и экс-замаким Астаны Канат Султанбеков — по-прежнему числятся в международном розыске.

Официально не уточняется, кто именно из них сейчас найден.

Контекст

Напомним, проект надземного метро LRT в Астане оказался в центре одного из крупнейших коррупционных скандалов последних лет. Строительство остановилось, средства в размере десятков миллиардов тенге были похищены, а несколько высокопоставленных чиновников привлечены к ответственности. Однако ключевые фигуранты — Ардан и Султанбеков — успели покинуть Казахстан до начала уголовного преследования.

В настоящее время прокуратура и международные структуры продолжают работу по возврату беглецов на родину и восстановлению справедливости.