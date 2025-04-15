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15.04.2025, 08:06

Рождаемость в Казахстане продолжает падать — минус 80 тысяч за три года

Новости Казахстана 0 420

Рождаемость в Казахстане снижается, и эта тенденция, как показывают данные статистики, только усиливается. Если в 2021 году на одну женщину приходилось 3,32 ребенка, то в 2024 году этот показатель упал до 2,8. За три года количество новорожденных в стране сократилось на 80 тысяч, что сопоставимо с населением таких городов, как Жанаозен или Каскелен. Это — минимум за 15 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на «За нами уже выехали».

Фото: vesti.uz
Фото: vesti.uz

Региональные различия

Исторически основную демографическую нагрузку несли южные и западные регионы страны. Однако даже в традиционно многодетной Туркестанской области рождаемость за три года упала с 65 до 53 тысяч. Снижение особенно заметно среди казахского населения: с 360 тыс. рождений в 2021 году до 293 тыс. в 2024-м. Русское население также демонстрирует падение: с 32 до 24 тыс. рождений за тот же период.

Причины снижения рождаемости

  1. Падение числа браков и рост разводов. В 2024 году было зарегистрировано 123 тыс. браков — минимум за два десятилетия. При этом каждый третий союз заканчивается разводом.

  2. Изменение отношения к браку. Женщины становятся более независимыми, избирательными в выборе партнера, и меньше поддаются общественному давлению.

  3. Экономические сложности. Рост цен, дороговизна жилья, нестабильные доходы — всё это сдерживает желание заводить детей.

  4. Урбанизация. В городах, где живёт 63% населения, семьи ограничиваются одним-двумя детьми. В Алматы, например, коэффициент рождаемости — 1,85.

  5. Рост числа чайлдфри. Все больше женщин осознанно отказываются от материнства, а поздние браки снижают вероятность рождения второго и последующих детей.

Потенциальные последствия

  • Старение населения и рост нагрузки на систему здравоохранения и пенсионное обеспечение.

  • Рост налогового давления на молодежь и снижение потребительской активности.

  • Дефицит рабочей силы, что может замедлить экономический рост.

  • Приток мигрантов, способный вызвать социальное напряжение, если не будет должной интеграции.

Вывод

Несмотря на то, что Казахстан пока сохраняет сравнительно высокий уровень рождаемости, текущие тренды могут изменить прогнозы. Ожидаемое увеличение численности населения до 27,5 млн к 2050 году может не состояться, если не будут созданы новые условия, при которых институт семьи снова станет привлекательным и устойчивым.

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