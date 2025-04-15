Каждый двадцатый без работы: Казахстан — на первом месте среди стран ЕАЭС

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Казахстан занял первое место среди стран ЕАЭС по числу официально зарегистрированных безработных граждан. Однако эта статистика может быть двусмысленной и не всегда отражает реальное положение дел на рынке труда, сообщает Lada.kz

Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Цифры: где больше всего официальных безработных

По состоянию на конец февраля 2025 года в органах занятости Казахстана было зарегистрировано:

333,1 тыс. человек,

что составляет 3,5% от общей численности рабочей силы в стране.

Для сравнения, аналогичные показатели в других странах ЕАЭС значительно ниже:

Россия — 283 тыс. человек (0,4%);

Кыргызстан — 48,4 тыс. человек (1,7%);

Армения — 37,1 тыс. человек (2,8%);

Беларусь — 3,3 тыс. человек (0,1%).

Всего по союзу количество официально зарегистрированных безработных составляет 704,9 тыс. человек, что эквивалентно 0,8% от трудоспособного населения ЕАЭС.

Почему статистика может вводить в заблуждение

На первый взгляд, высокая цифра по Казахстану может говорить о тяжелой ситуации на рынке труда. Однако это не совсем так. Причина — в методологии подсчета:

Учет ведется по числу зарегистрированных безработных, то есть тех, кто добровольно обратился в органы занятости.

В Казахстане этот механизм работает наиболее эффективно — больше граждан становятся на учет, что и отражается в статистике.

Таким образом, высокое число официально безработных — скорее показатель работы госслужб, чем объективный признак кризиса на рынке труда.

Реальный уровень безработицы по стандартам МОТ

Для более точной оценки используется методика Международной организации труда (МОТ), включающая всех неработающих, вне зависимости от регистрации. По этим данным:

Казахстан — 4,6%;

Кыргызстан — 4,1%;

Беларусь — 3%;

Россия — 2,3%;

Армения — 12,9%.

Заметно, что по реальному уровню безработицы Казахстан уступает только Армении, однако отличается наименьшим разрывом между официальной и фактической безработицей.

Что это говорит о рынке труда в РК

Государственная система учета и помощи безработным в Казахстане показывает высокую эффективность.

Однако уровень безработицы в 4,6% всё же остается значительным, особенно в международном контексте.

Сравнительно высокий показатель может говорить о структурных проблемах занятости и необходимости создания новых рабочих мест, особенно в регионах.

Вывод

Несмотря на лидерство в ЕАЭС по числу зарегистрированных безработных, Казахстан демонстрирует эффективность госаппарата в сфере трудоустройства. Вместе с тем, реальные цифры указывают на необходимость дальнейших реформ на рынке труда и укрепление занятости населения, особенно среди молодежи и в сельских районах.